Mađarska ne može da prihvati i sprovede odluku Evropske unije o postepenom ukidanju uvoza ruskih energenata jer takva odluka ugrožava energetsku bezbednost zemlje, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je, takođe, rekao da će Mađarska i Slovačka pokrenuti pravni postupak protiv te odluke pred Sudom pravde Evropske unije čim ona bude finalizovana, prenosi Rojters.

Evropski savet saopštio je ranije tokom dana da je postignut dogovor sa Evropskim parlamentom o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine, kao deo nastojanja da se okonča energetska zavisnost od Rusije.

Uredba predstavlja pravno obavezujuću, postepenu zabranu uvoza i tečnog prirodnog gasa (LNG) i gasa putem gasovoda iz Rusije, sa potpunom zabranom od kraja 2026. godine za LNG i jeseni 2027. godine za gasovode.

Kako je navedeno u saopštenju, time se doprinosi opštem cilju postizanja otpornog i nezavisnog energetskog tržišta EU, uz očuvanje sigurnosti snabdevanja.

Privremeni sporazum sada treba da odobre Savet i parlament pre njegovog formalnog usvajanja.

Udeo ruskog gasa u uvozu EU iznosio je 12 odsto u oktobru, znatno manje u odnosu na oko 45 odsto pre početka Specijalne vojne operacije u Ukrajini 2022. godine.

Mađarska, Francuska i Belgija ostaju među državama članicama koje i dalje uvoze ruski gas.

Ako Evropa odustane od ruskog gasa, postaće zavisna od gasa koji je mnogo skuplji od ruskog, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.

On se osvrnuo na izjavu predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da Evropa više neće zavisiti od ruskog gasa.