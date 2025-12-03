"Lakše je ignorisati Donalda Trampa nego odgovoriti na njegove izjave i dati im bilo kakvu težinu", rekao je premijer Somalije Hamza Abdi Bare
AFRIČKA ZEMLJA ODGOVORILA TRAMPU POSLE ŽESTOKIH UVREDA: Da li je uvredio samo nas? Da li treba da se upuštamo u spor?
Somalijski premijer Hamza Abdi Bare izjavio je danas da se njegova zemlja neće upuštati u spor sa američkom vladom zbog oštrih izjava predsednika SAD Donalda Trampa o somalijskim migrantima i da neće pridavati nikakav značaj tim rečima.
Tramp je u sredu nazvao somalijske imigrante u Minesoti i somalijsko-američku kongresmenku Ilhan Omar "ološem", ali to nije bilo sve.
Rekao je i da Somalija "smrdi" i da "nije dobra s razlogom".
"Lakše je ignorisati Donalda Trampa nego odgovoriti na njegove izjave i dati im bilo kakvu težinu... Da li Tramp vređa samo Somaliju? Rekao je ružne stvari o mnogim zemljama, uključujući Južnu Afriku i Nigeriju. Ništa od ovoga ne treba shvatiti ozbiljno", naglasio je Bare.
(Kurir.rs/RIA/P.V.)
