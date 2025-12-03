Slušaj vest

Predsednik Vrhovnog suda iranske pokrajine Semnan saopštio je da je presuda za osvetu protiv muškarca koji je osuđen za namerno ubistvo svoje supruge gušenjem, danas ujutro, na zahtev porodice žrtve i pošto su ispunjene sve zakonske procedure, javno izvedena u gradu Semnan, javlja iranska agencija Mizan Online.

Hodžatoleslam Akbari, predsednik Vrhovnog suda pokrajine Semnan, objasnio je da je slučaj započet 2020. godine, nakon izveštaja jednog zdravstvenog centra, i da su nadležne policijske i sudske vlasti brzo i blagovremeno preuzele istragu.

Tokom profesionalne istrage utvrđeno je da je optuženi nakon ubistva pokušao pažljivo da prikaže mesto zločina tako da smrt izgleda prirodno ili kao posledica nesreće, čime je želeo da zavara policiju i pravosudne organe. Međutim, ovakva manipulacija nije uspela zahvaljujući naučnim istragama, preciznoj rekonstrukciji mesta zločina i višeslojnoj analizi dokumenata, prenosi agencija.

Foto: Shutterstock

Posle prikupljanja dokaza i detaljnog ispitivanja slučaja, Prvi krivični sud pokrajine Semnan proglasio je optuženog krivim i izrekao presudu qisas (islamski šerijatski pravni koncept) koji se odnosi na princip uzajamne pravde u slučaju ubistva ili nanošenja teške telesne povrede, koji u praksi omogućava porodici žrtve da zahteva istovetnu kaznu za počinioca, što se često tumači kao "oko za oko, zub za zub",

Ovu presudu je potvrdio Vrhovni sud Irana posle sveobuhvatne provere.

Akbari je naglasio da ovakvi zločini imaju ozbiljne društvene posledice i da je potrebno odlučno reagovati kako bi se sprečilo ponavljanje porodičnog nasilja. Presuda je, poštujući sve zakonske i šerijatske procedure i na zahtev porodice žrtve, danas javno izvršena u Semnanu.

Na kraju, predsednik Vrhovnog suda je istakao da izvršenje presude, pored zadovoljenja prava porodice žrtve, šalje jasnu poruku društvu: da Vrhovni sud pokrajine Semnan odlučno, precizno i bez popuštanja reaguje na svako plansko ubistvo, naročito kada je praćeno scenografijom i pokušajem ometanja otkrivanja istine.