Najnoviji uspesi ruske vojske u zoni sukoba u Ukrajini pozitivno su se odrazili na pregovore predsednika Rusije Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsednika, Stiva Vitkofa, ocenio je danas pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

"Na tok i karakter pregovora, naravno, utiču uspesi ruskih oružanih snaga u poslednjim nedeljama na bojnom polju", rekao je Ušakov novinarima, prenosi RIA Novosti.

On je dodao da su, prema proceni Moskve, "strane ocene mogućih puteva ka mirovnom rešenju konflikta postale realističnije".

Prema njegovim rečima, razgovor predsednika Rusije sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država bio je "veoma koristan", a kontakti će se nastaviti u konstruktivnoj atmosferi.

Jurij Ušakov Foto: EPA Evgenia Novozhenina Pool

"Amerikanci su spremni da preduzmu sve moguće napore kako bi se postiglo dugoročno rešenje, što u suštini odgovara našim ciljevima", rekao je Ušakov.

On je rekao da je na sastanku Putina i Vitkofa razgovarano o rešavanju "krize u Ukrajini".

Kako je naveo, sva pitanja vezana za proces rešavanja ukrajinskog pitanja i međunarodno priznanje potencijalnih rešenja su predmet pregovora između Rusije i SAD.

"Sva ova pitanja su predmet pregovora, posebno između ruske i američke strane", rekao je Ušakov novinarima, odgovarajući na pitanje o međunarodnom priznanju mogućih mirovnih rešenja.

Sastanak Putina i Vitkofa u Moskvi održan je u trenutku pojačanih borbenih dejstava na frontu i rastućeg međunarodnog interesovanja za eventualne uslove za prekid vatre i pregovore između Rusije i Ukrajine, navodi ruska agencija.

Putin je u utorak uveče u Kremlju primio specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera, osnivača kompanije Affinity Partners, Džareda Kušnera. Na sastanku je bilo reči o američkom mirovnom planu za Ukrajinu.