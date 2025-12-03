Slušaj vest

Hrvatska je među šest zemalja koje su pružile najveću ukupnu pomoć Ukrajini u odnosu na svoj bruto domaći proizvod, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Frano Matošić.

„Istakli smo činjenicu da smo do sada donirali 14 paketa bilateralne vojne pomoći Ukrajini i da već pripremamo 15. paket“, rekao je Matošić, koji je predstavljao Hrvatsku na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO-a.

Posmatrajući svaki oblik pomoći, humanitarnu, vojnu, energetsku... Hrvatska je među šest zemalja koje su dale najviše u odnosu na svoj BDP, precizirao je Matošić.

Takođe je pomenuo pomoć ukrajinskim vojnim ranjenicima i invalidima i razminiranje, gde Hrvatska koristi svoje iskustvo iz Domovinskog rata. Glavne teme sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a bile su Ukrajina i jačanje odbrambenih sposobnosti Alijanse.

Matošić je rekao da će Hrvatska do 2030. godine izdvojiti 3 odsto svog BDP-a za vojnu opremu. Matošić je rekao da svi učesnici sastanka podržavaju napore da se obezbedi dugotrajan i stabilan mir u Ukrajini, poštujući njene granice i suverenitet.

„Međunarodno pravo ne sme biti kršeno“

Na pitanje da li je američki predstavnik podržao i Ukrajinu unutar njenih granica, Matošić je rekao da su svi koji su učestvovali u diskusiji govorili o pravednom i trajnom miru. „Ukrajina je priznata država unutar svojih granica i ono što mi kao Hrvatska uvek ističemo jeste da se to jednostavno ne sme dovoditi u pitanje, to je međunarodno pravo koje se ne sme kršiti“, rekao je.

Na pitanje da prokomentariše odsustvo američkog državnog sekretara Marka Rubija sa ovog sastanka, koga je zamenio njegov zamenik Kristofer Landau, Matošić je rekao da je to jedno od pitanja koje je pokrenuto u vezi sa jedinstvom NATO-a.

„Međutim, ne može se zaboraviti činjenica da Rubio ima i druge obaveze, znate da se rešavaju kriza na Bliskom istoku, pitanje Venecuele i druga pitanja. Postoje brojne krize u kojima odlučuju Sjedinjene Države“, rekao je on.

Matošić je rekao da Rusiju kao agresora ne treba nagraditi i da sankcije protiv nje treba nastaviti. „Ukrajinci zaista zaslužuju našu pomoć u ovom teškom trenutku, oni zapravo brane granice EU i NATO-a i u tom smislu im je potrebna naša pomoć, koju treba da im pružimo“, rekao je.