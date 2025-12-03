Slušaj vest

Vrhovna rada Ukrajine danas je u usvojila nacrt zakona u kom se navodi da ruski jezik više nije zaštićen u Ukrajini Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Ukrajinska skupština je u potpunosti usvojila nacrt zakona kojim se odobrava ispravan prevod Evropske povelje i uklanjaju se ruski i, kako se navodi, nepostojeći moldavski jezik iz zakona o ratifikaciji, saopštio je poslanik Volodimir Vjatrovič, prenosi Ukrajinska pravda.

Povelja ostaje na snazi za sve ostale jezike koji su ranije bili obuhvaćeni, a sada je proširena na urumski, rumejski, romski, češki, krimčakski, karaimski i jidiš, dodao je.

Poverenica za zaštitu državnog jezika Olena Ivanovska izjavila je da je to odluka koju zemlja čeka mnogo godina.

Parlament je odobrio ispravan prevod Evropske povelje i ruski i nepostojeći moldavski jezik više se ne navode u zakonu o ratifikaciji kao jezici koji zahtevaju posebnu zaštitu, rekla je Ivanovska.

Podsetila je da je još 2021. godine Ustavni sud Ukrajine obavezao državne organe da otklone neizvesnost i obezbede zvaničan prevod Evropske povelje.

Danas smo konačno uklonili istorijsku pravdu i okrenuli stranicu koja je godinama korišćena za politički pritisak i za legitimizaciju rusifikacije. Pokazali smo zrelost kao evropska država, naglasila je Ivanovska.