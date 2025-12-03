Slušaj vest

Nakon pregovora u Moskvi, američka strana je pozvala ukrajinsku delegaciju u Sjedinjene Američke Države u skorijoj budućnosti kako bi nastavili mirovne pregovore.

Ovo je saopštio ministar spoljnih poslova Ukrajine, Andrij Sibiha, dok je razgovarao sa novinarima u Briselu, javlja Ukrinform.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine je naveo da je posle razgovora u Moskvi održan telefonski poziv između šefa ukrajinske delegacije, sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustema Umerova, i specijalnog izaslanika Bele kuće Stiva Vitkofa.

"Pošto se radi o telefonskom kontaktu, iz bezbednosnih razloga je teško zamisliti da će detalji ovog sastanka biti razmatrani… Predstavnici američke delegacije su rekli da, prema njihovoj proceni, pregovori u Moskvi su imali pozitivan uticaj na mirovni proces i pozvali su ukrajinsku delegaciju da u skorijoj budućnosti dođe u SAD kako bi nastavili naše razgovore", rekao je Sibiha.

Dodao je da se trenutno vode konsultacije između šefa ukrajinske delegacije i partnera iz Velike Britanije, Nemačke i Francuske kako bi se dodatno koordinisali napori i procenio postignuti napredak.

profimedia0773614563-1.jpg
Foto: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Profimedia

"Zaista smo postigli napredak u mirovnom procesu kao rezultat sastanaka u Ženevi i Majamiju, jer partneri sada rade na dokumentu od 20 tačaka koji je razvijen tokom razgovora u Ženevi. Takođe bih želeo da vam potvrdim da je američka delegacija saslušala ukrajinsku delegaciju, i dokument se dalje razvija. Da, postoje najosetljivija pitanja koja su stavljena u zagrade i ostavljena liderima da ih razmotre", rekao je ukrajinski ministar.

Ne propustitePlanetaMUNJEVITA REAKCIJA BUKUREŠTA: Pogledajte kako je Rumunija raznela ukrajinski dron (VIDEO)
screenshot-20240305-090842-copy.jpg
PlanetaRAZNET DEO NAFTOVODA DRUŽBA, STRAŠNA EKSPLOZIJA PROBUDILA RUSE! Ukrajinski vojni obaveštajci potvrdili napad na cevi koje su nosile crno zlato ka Evropi (VIDEO)
Gasovod Družba
PlanetaOGLASIO SE PESKOV: Putin je prihvatio neke predloge Amerike o prekidu rata u Ukrajini
Dmitrij Peskov
Planeta"SAMO 2 POTEZA SU DOVOLJNA DA SE ZAUSTAVI PUTIN" Bivši direktor CIA koji je vodio američku vojsku u DVA RATA tvrdi da ovakav KRAH sledi Rusiji u 2026. (FOTO)
Dejvid Petreus Vladimir Putin rat

 (Kurir.rs/Ukrinform/P.V.)