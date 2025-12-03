Slušaj vest

Nakon pregovora u Moskvi, američka strana je pozvala ukrajinsku delegaciju u Sjedinjene Američke Države u skorijoj budućnosti kako bi nastavili mirovne pregovore.

Ovo je saopštio ministar spoljnih poslova Ukrajine, Andrij Sibiha, dok je razgovarao sa novinarima u Briselu, javlja Ukrinform.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine je naveo da je posle razgovora u Moskvi održan telefonski poziv između šefa ukrajinske delegacije, sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustema Umerova, i specijalnog izaslanika Bele kuće Stiva Vitkofa.

"Pošto se radi o telefonskom kontaktu, iz bezbednosnih razloga je teško zamisliti da će detalji ovog sastanka biti razmatrani… Predstavnici američke delegacije su rekli da, prema njihovoj proceni, pregovori u Moskvi su imali pozitivan uticaj na mirovni proces i pozvali su ukrajinsku delegaciju da u skorijoj budućnosti dođe u SAD kako bi nastavili naše razgovore", rekao je Sibiha.

Dodao je da se trenutno vode konsultacije između šefa ukrajinske delegacije i partnera iz Velike Britanije, Nemačke i Francuske kako bi se dodatno koordinisali napori i procenio postignuti napredak.

Foto: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Profimedia