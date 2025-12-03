ODRŽAN RAZGOVOR VITKOFA I UMEROVA: "Teško je da će se pričati o pregovorima u Moskvi iz bezbednosnih razloga, ali idemo u Vašington"
Nakon pregovora u Moskvi, američka strana je pozvala ukrajinsku delegaciju u Sjedinjene Američke Države u skorijoj budućnosti kako bi nastavili mirovne pregovore.
Ovo je saopštio ministar spoljnih poslova Ukrajine, Andrij Sibiha, dok je razgovarao sa novinarima u Briselu, javlja Ukrinform.
Ministar spoljnih poslova Ukrajine je naveo da je posle razgovora u Moskvi održan telefonski poziv između šefa ukrajinske delegacije, sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustema Umerova, i specijalnog izaslanika Bele kuće Stiva Vitkofa.
"Pošto se radi o telefonskom kontaktu, iz bezbednosnih razloga je teško zamisliti da će detalji ovog sastanka biti razmatrani… Predstavnici američke delegacije su rekli da, prema njihovoj proceni, pregovori u Moskvi su imali pozitivan uticaj na mirovni proces i pozvali su ukrajinsku delegaciju da u skorijoj budućnosti dođe u SAD kako bi nastavili naše razgovore", rekao je Sibiha.
Dodao je da se trenutno vode konsultacije između šefa ukrajinske delegacije i partnera iz Velike Britanije, Nemačke i Francuske kako bi se dodatno koordinisali napori i procenio postignuti napredak.
"Zaista smo postigli napredak u mirovnom procesu kao rezultat sastanaka u Ženevi i Majamiju, jer partneri sada rade na dokumentu od 20 tačaka koji je razvijen tokom razgovora u Ženevi. Takođe bih želeo da vam potvrdim da je američka delegacija saslušala ukrajinsku delegaciju, i dokument se dalje razvija. Da, postoje najosetljivija pitanja koja su stavljena u zagrade i ostavljena liderima da ih razmotre", rekao je ukrajinski ministar.
(Kurir.rs/Ukrinform/P.V.)