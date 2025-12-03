Reč je o izraelskom policajcu i tajlandskom državljaninu

Reč je o izraelskom policajcu i tajlandskom državljaninu

Hamas je danas saopštio da će predati tela izraelskih zarobljenika, nakon što su izraelske forenzičke službe zaključile da posmrtni ostaci vraćeni dan ranije ne pripadaju jednom od dva tražena zarobljenika.

Predaja tela poslednja dva taoca u Gazi ispunila bi ključni uslov početnog dela plana američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Gazi.

Iz oružanog krila Palestinskog islamskog džihada saopštili su da su sproveli pretragu u severnoj Gazi, zajedno sa timom Crvenog krsta. Dodali su da pronađena tela odgovaraju licima koja su prepoznata kao dva poslednja izraelska zarobljenika.

Reč je o izraelskom policajcu Ranu Gviliju i tajlandskom državljaninu Sudthisaku Rintalaku, koji su oteti tokom napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Snimci iz ovakvih akcija najbolje prikazuju nivo razaranja i uništenja objekata u Pojasu Gaze, jer je većina ulica zakrčena šutom i ostacima okolnih zgrada koje su stradale u bombardovanjima izraelskih vazdušnih snaga.