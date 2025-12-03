Slušaj vest

Demokrate u Odboru za nadzor Predstavničkog doma Kongresa objavile su danas nove fotografije i video-snimke sa privatnog karipskog ostrva koje je nekada posedovao Džefri Epstajn.

Ovo ostrvo bilo je epicentar decenijskog zlostavljanja maloletnica i žena od strane sada pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika.

Fotografije i snimci prikazuju više spavaćih soba, kupatila i prostoriju u kojoj se nalazi nešto što podseća na zubarsku stolicu, kao i maske okačene na zid. Takođe je prikazan i fiksni telefon sa imenima zapisanima na dugmićima za brzo biranje - među njima - Daren, Rič, Majk, Patrik i Lari.

Više video-snimaka prikazuje raskošno imanje Epstajana sa bazenom, palmama i stazom koja gleda na okean.

Na jednoj fotografiji se vidi i radna soba u kojoj visi tabla, a na njoj su ispisane reči poput "moć", "obmana", "smicalice" i "politika".

Demokratski savetnik odbora rekao je za CNN da fotografije i snimci objavljeni danas nikada ranije nisu bili dostupni javnosti.

"Ove nove slike predstavljaju uznemirujući uvid u svet Džefrija Epstajna i njegovo ostrvo. Objavljujemo ove fotografije i snimke kako bismo obezbedili potpunu transparentnost naše istrage i pomogli da se sklopi celokupna slika o Epstajnovim jezivim zločinima", rekao je kongresmen Robert Garsija, najviši predstavnik demokrata u Odboru za nadzor.

Epstajn je često posećivao ovo ostrvo, a pozivi sa njega su često bili upućeni mnogim njegovim moćnim i bogatim prijateljima i poznanicima. Ova privatna ostrva su omogućila Epstajnu da godinama sprovodi svoj lanac trgovine ljudima van očiju javnosti.

Ova vest dolazi neposredno nakon što je predsednik SAD Donald Tramp potpisao zakon koji obavezuje Ministarstvo pravde da objavi sve Epstajnove dokumente koje poseduje.

Očekuje se da će objava tih takozvanih Epstajnovih fajlova uslediti u narednim danima.