Nemačka je danas postala prva u Evropi koja je rasporedila izraelski protivraketni sistem „Strela“, koji može da presretne balističke rakete srednjeg dometa, poput ruske „Orešnik“.

Stacionarni sistem „Strela“, koji deluje na visinama većim od 100 kilometara, van atmosfere, i ima domet od 2.400 kilometara, dopunjuje sisteme protivvazdušne odbrane kratkog dometa kao što su „Patriot“ i „IRIS-T“, koji se transportuju kamionima.

Nekoliko zemalja je izrazilo interesovanje za kupovinu ove tehnologije otkako je kompanija Arrow pomogla u sprečavanju iranskih raketnih napada na Izrael u aprilu i oktobru 2024. godine, prema podacima izraelske odbrambene kompanije IAI.

Neutrališe rakete pre nego što uđu u Zemljinu atmosferu

Raketa „Strela 3“ je dizajnirana da neutrališe balističke rakete koje napadaju sa velikih visina - mnogo pre nego što ponovo uđu u Zemljinu atmosferu.

Njeno raspoređivanje se vidi kao direktan odgovor na rusku agresiju protiv Ukrajine i rastuću pretnju koju predstavljaju moderne rakete dugog dometa.

„Strela 3“ je ključna komponenta reorganizacije nemačke bezbednosne politike od 2022. godine - takozvana „prekretnica“ koja podrazumeva značajno povećanje vojnog budžeta i razvoj slojevitog evropskog sistema protivvazdušne odbrane.

Iako se rizik od direktnog raketnog napada sa velikih visina ili iz svemira za Nemačku i Evropu procenjuje kao nizak, zemlje poput Rusije imaju balističke rakete dugog dometa koje dostižu ekstremne visine i mogu predstavljati ozbiljnu pretnju u kriznim situacijama. Do sada Nemačka nije imala vojni odgovor na ovo.

Analize NATO-a su odavno upozoravale na bezbednosnu prazninu u Evropi, koju će „Strela 3“ sada zatvoriti. Sistem „Strela 3“ su zajednički razvili Izrael i SAD i jedan je od najmodernijih sistema na svetu za odbranu od interkontinentalnih raketa. S druge strane, „Strela 3“ takođe štiti od pretnji dugog dometa i visokog leta. Može da presretne rakete na visinama do 100 km i ima domet do 2.400 km.

Zajedno, ova tri sistema čine višeslojnu raketnu odbranu.

Jedna raketa 3 miliona evra

Tehnološki sistem „Strela 3“ se smatra najboljim, ali mu je cena visoka: procenjuje se da jedna raketa presretač košta oko 3 miliona evra. „Patriot“ i „IRIS-T“ su znatno jeftiniji i mogu se rasporediti u većem broju u vanrednim situacijama. „Strela 3“ radi po takozvanom principu „pogodi da ubiješ“: napadačka raketa se ne uništava eksplozivom, već direktnim sudarom. Raketa presretač pogađa napadačku raketu na njenoj putanji leta pre nego što ponovo uđe u Zemljinu atmosferu.

Ovo stvara manje krhotina nego eksplozije i povećava bezbednost iznad naseljenih područja. Sistem zahteva precizno vođenje, a bojeva glava ima sopstvene senzore za korekciju putanje u letu.

Zaštita od brzih balističkih raketa

Kao i Patriot, i Arou 3 se sastoji od tri glavne mobilne komponente: radara za rano i brzo otkrivanje putanje rakete, komandnog centra za analizu pretnji i odluke o presretanju i mobilne lansirne platforme za rakete presretače.

Sistem je prvenstveno namenjen presretanju balističkih raketa - koje, nakon lansiranja, uglavnom prate putanju određenu gravitacijom. Raketa se ubrzava motorom, penje se na velike visine, ponekad čak dospeva do svemira, a zatim se kreće ka cilju.

Ceremonija u vazduhoplovnoj bazi Holcdorf

Ceremonija je održana u vazduhoplovnoj bazi u Holcdorfu, oko 100 kilometara južno od Berlina.

Ministar odbrane Boris Pistorijus naglasio je vrednost sistema ranog upozoravanja i zaštitu stanovništva i infrastrukture.

„Ovim strateškim kapacitetom, koji je jedinstven među našim evropskim partnerima, obezbeđujemo našu ključnu ulogu u srcu Evrope“, rekao je on, navodi se u saopštenju.

„Dakle, ne štitimo samo sebe, već i naše partnere. Time jačamo evropski stub NATO-a i ispunjavamo cilj NATO-a“, rekao je on.

Nemačka planira da ovaj sistem, koji bi trebalo da pokrije celu zemlju i biće raspoređen na tri lokacije, na severu, jugu i u centru zemlje, bude u potpunosti operativan od 2030. godine.