Tamo gde turisti i lokalno stanovništvo obično leže na pesku, sada se često nalaze gmizavci kako se izvijaju. Od oktobra, sve veći broj morskih, otrovnih zmija se ispira na australijskim plažama – mrtvih ili jedva živih. Istraživači su zbunjeni: Zašto baš sada i zašto toliko?

Petnaest mrtvih morskih zmija je već pronađeno samo u zalivu Nanga u Zapadnoj Australiji, prema podacima Ministarstva biodiverziteta, zaštite prirode i atrakcija. Meštani Karnarvona, 900 kilometara severno od Perta, takođe biju uzbunu. Britanski list "The Independent" izveštava o još nasukanih zmija – a takođe i o mrtvim kornjačama.

- Ponekad su još uvek žive i samo izgledaju kao da se odmaraju. I zaista izgledaju malo izmučeno - rekla je stanovnica Karnarvona Šona Keršo za "Ej-Bi-Si Njuz" i dodala da je otkrila 20 mrtvih zmija na plaži Pelikan Point u roku od dva meseca.

Opasnost po život od ujeda

Istraživači upozoravaju da se ne dodiruju životinje: Morske zmije su izuzetno otrovne i među najotrovnijim morskim stvorenjima. Napadi na ljude su, međutim, retki, jer su životinje uglavnom stidljive. Više od 20 vrsta živi u vodama severne Australije – sve su zaštićene. Dvema od njih čak i preti izumiranje.

Zbunjene čak i vlasti, šta stoji iza fenomena nasukanih zmija?

- Populacije morskih zmija opadaju, ali nismo sigurni zašto. Ono što znamo jeste da se često hvataju kao prilov - prema podacima Australijskog odeljenja za klimatske promene i energiju (DCCEEW).

Istraživačica morskih zmija Blanš d'Anastazi sumnja da ekstremni vremenski uslovi skreću životinje sa kursa.

- Znamo da se morske zmije ne nose dobro sa zaista jakim vremenskim događajima; one se zaglave u svim amfibolisima morske trave koje se ispere nakon ciklona - rekla je za ABC News.

Masovni pomori morskih zmija su se dešavali i ranije.

D'Anastazi je takođe napisala na Fejsbuku: "Prave morske zmije nemaju razloga da izađu na obalu. Dakle, ako se jedna ispere, najverovatnije postoji neka osnovna bolest ili povreda."

Još 2010. godine, nakon smrtonosnog toplotnog talasa u zalivu Šark, lokalno stanovništvo je već opalo za 76 procenata.