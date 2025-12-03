Slušaj vest

Vladimir Putin nije odbacio američki mirovni plan za rešenje u Ukrajini; to je pogrešna formulacija, izjavio je portparol predsednika Dmitrij Peskov.

„Činjenica je da je ovo bio prvi put da je došlo do takve direktne razmene mišljenja. Kao što je juče navedeno, neke stvari su prihvaćene, druge su označene kao neprihvatljive. Ovo je normalan radni proces, potraga za kompromisom“, rekao je on.

Moskva smatra da će pregovori biti produktivniji ako se vode u tišini, primetio je Peskov.

„U ovom slučaju, mi nismo pristalice megafonske diplomatije, ali vidimo i da se Amerikanci pridržavaju istog principa“, dodao je portparol Kremlja.

Rusija visoko ceni političku volju Donalda Trampa po pitanju naselja i spremna je da se sastaje sa zvaničnicima Bele kuće koliko god bude potrebno da se postigne mir, zaključio je on.

Prethodne večeri, Putin je u Kremlju primio specijalnog izaslanika Bele kuće Stiva Vitkofa i osnivača kompanije Affinity Partners, Džareda Kušnera. Rusiju su na sastanku predstavljali izvršni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev i predsednički pomoćnik Jurij Ušakov.