Generalni sekretar NATO-a Mark Rute pojavio se pred novinarima u Briselu i uputio niz veoma direktnih poruka predsedniku Rusije Vladimir Putinu.

Rute je govorio nakon sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a o ruskim pretnjama, podršci Ukrajini i ulozi SAD u mirovnim pregovorima.

Putin veruje da nas može nadživeti, ali mi ne idemo nikuda.

Rute je rekao da je današnji sastanak saveznika „još jedan jasan znak da Putin nije u pravu“. „Putin veruje da može da nas nadživi, ali mi ne idemo nikuda“, rekao je Rute. Dodao je da pomoć NATO-a „pravi razliku na terenu“, posebno kroz sisteme protivvazdušne odbrane.

„Niko više ne želi mir od Ukrajine“, rekao je on, napominjući da će NATO „učiniti sve što je potrebno“ da zaštiti teritoriju i građane svojih članica.

Mark Rute Foto: Evan Vucci/AP

Rute je upozorio na „stvarne i stalne opasnosti“ koje dolaze iz Rusije, navodeći sajber napade i kršenje vazdušnog prostora. „Potrebna nam je nepokolebljiva budnost“, rekao je. Dodao je da članice moraju „uraditi više“ i podsetio da saveznici ciljaju da ulože 5 odsto BDP-a u odbranu do 2035. godine.

Sabotaža u Poljskoj: „Osetiće naš odgovor“

Na pitanje o nedavnim „drskim napadima“ koji se pripisuju Rusiji – uključujući eksploziju na železničkoj pruzi u Poljskoj – Rute je rekao da su takvi napadi „izuzetno neodgovorni i potpuno neprihvatljivi“.

Rekao je da je na obaveštajnim službama NATO-a i Poljske da rasvetle detalje, ali je dodao: „Reagovaćemo onako kako mi izaberemo – i oni će to osetiti.“

Rute je ponovio da je ključ napretka u mirovnim pregovorima u rukama Vašingtona.

„Postoji samo jedna osoba na svetu koja može da prekine ćorsokak u pregovorima... To je američki predsednik Donald Tramp“, rekao je.

Pohvalio je angažovanje Trampovog tima u razgovorima sa ruskim savetnicima.