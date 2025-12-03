Slušaj vest

Glasni zvuci naveli su prošle nedelje stanare stambenog kompleksa u ulici Gerasdorfer u Beču da pogledaju kroz prozore, gde ih je dočekao spektakularni prizor, a za je zaslužan državljanin BiH Amar Dezić (28).

Naime, Dezić je uspeo da uz pomoć dizalice podigne svoj "ferari" od 400.000 evra iz dvorišta, gde je prvobitno bio parkiran, na balkon svog stana.

Šlep kamion je podigao hibridni super automobil nekoliko metara u vazduh, a zatim je bez napora "parkirao" navedeni "ferari" na privatnu, ekstra veliku terasu. A kao razlog je naveo da je imao samo jedno parking mesto u dvorištu, te se dosetio gde da "parkira" automobil od 830 konjskih snaga.

"Kada sam kupovao stan, rekli su: Nema problema!"

Naime, 28-godišnjak pored "ferarija" u svom vlasništvu ima još šest automobila, jer se i profesionalno bavi vozilima.

Kako se dodaje, Dezić poseduje još i "porše panameru", "rendž rover sport", "BMW M2", "audi R3", kao i "golf 4" i jedan "smart".

- Neki od tih automobila su i u opciji za pozajmicu za mušterije - objasnio je Dezić.

Već je razgovarao o svojoj ideji da terasu pretvori u parking mesto sa agentom za nekretnine kada je kupovao stan.

- Rekao je tada da to uopšte neće biti problem. Verovatno me nije shvatio ozbiljno - kroz smeh objašnjava Dezić, koji je svoju ideju sprovedo u delo na vreme, taman pre nego što u Beč stigne zima sa snegom i ledom.

"Nikada nisam video ništa slično!"

Stanari i očevici su bili zapanjeni: "Koliko košta svet?", pitao se jedan čitalac.

Na kraju krajeva, ferari 296 GTB je automobil sa novom cenom od zapanjujućih 400.000 evra.

- Gledajte, odjednom se na terasi pojavio pravi automobil. Siguran sam da niko nikada ranije nije video nešto slično - javio je drugi čitalac.

Kako se ističe, troškovi lizinga i osiguranja za sve automobile koje poseduje iznose približno 9.000 evra mesečno.