Slušaj vest

Razgovori između predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera završeni su posle pet sati. Dugo je trajalo. ali nije bilo značajnijih pomaka.

Američka delegacija je napustila Moskvu, ali je i otkazala sastanak sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, koji je trebalo da bude u Briselu. To ukazuje da je kraj rata u Ukrajini još daleko.

Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, Dragan Vujičić, novinar, kao i Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko-ruskog pokreta.

Božinović: Ovi razgovori obećavaju više nego bilo koji ranije

Božinović veruje da je američka delegacija otkazala sastanak sa ukrajinskim vrhom države jer "razgovor sa frustriranim čovekom nikada nije prijatan".

- Sa jedne strane, delegacije velikih zemalja debatuju pet sati. To nije malo, očigledno je bilo nečega oko čega se raspravljalo. Bilo je dosta saglasnosti koje su izgleda utanačene, tako da se nikome ne ustaje brzo sa tog stola, koji obećava više nego bilo koji ranije. Vode se pregovori koji su ozbiljni i vode nekakvom rezultatu - kaže Božinović.

Božinović o pregovorima o ratu u Ukrajini: Ovi razgovori obećavaju više nego bilo koji ranije Izvor: Kurir televizija

Božinović kaže da je otkazivanje sastanka sa Zelenskim još jedna prilika koju Amerika nije želela da iskoristi:

- Nisu želeli da razgovaraju sa čovekom koji je očigledno frustriran, to nikada nije prijatan razgovor. On očigledno želi više nego što realno može da dobije i kako će se realno rat završiti - kaže on.

Božinović dodaje i da veruje da ovo nisu bili razgovori "u prazno".

Dimitrijević: Ovo je otopljavanje odnosa Amerike i Rusije

Dimitrijević kaže da javnost ne može da zna ono što je najviše interesuje, a to je da li će doći do okončanja sukoba.

- Dešava se dalje otopljavanje odnosa Amerike i Rusije, ili se bar tako prikazuje. Počeli su da se dogovaraju i gledaju sa više optimizma svetsku situaciju - kaže Dimitrijević.

Foto: Kurir Televizija

On dodaje da ukoliko se sagleda govor tela i ponašanje, razgovor nije bio napet, već je protekao u prijateljskoj atmosferi.

- Pošto je bio prisutan Trampov zet, ne može se govoriti o diplomatiji, više prijateljstvu, možda se govorilo o ekonomiji. Što se tiče dogovora oko samih 28 početnih tačaka, i njihovo svođenje na 18, ništa se nije pomerilo od onoga što je Rusija postavila kao svoje uslove.

Dimitrijević kaže da su to minimalistički zahtevi sa stanovišta Rusije, iako ih mnogi nazivaju maksimalističkim, iakosu među zahtevima i ograničavanje ukrajinske vojske i zabrana pristupa NATO paktu.

- Ukoliko se to ne desi maksimalno brzo, uslovi će biti stroži, a tampon zona će biti čitava Ukrajina.

Vujičić: Ukrajinski narod je glasao za Putina

Vujičić kaže da je prisustvo Kušnera ukazalo na to da je moguće da je on poslat kako bi odvukao pažnju javnosti od nekih bitnijih stvari koje su se događale:

- To je dobro odvlačenje pažnje medija. Kušner nije počeo rat i neće se pitati ništa oko pregovora i tačaka. Imam lični osećaj da je led počeo da se topi, drago mi je da je potvrđeno da ti pregovori traju 10 meseci, što je reko Mark Rubio, što znači da su pregovori počeli kada je krenuo Trampov mandat - kaže Vujičić.

Dragan Vujičić Foto: Kurir Televizija

On dodaje i daje Zelenski tri puta bio u Vašingtonu od početka Trampovog mandata, pa ne vidi šta bi mogao da bude novitet od poslednjeg razgovora sa američkim predstavnicima.

- Sa Zelenskim se odvijaju neke stvari koje mu se do sada nisu dešavale, na primer borba protiv korupcije. Racionalno je i razumno čitati tu sliku. Mesecima nisu hteli da prime Kaju Kalas, a ispostavilo se da je istraga o korupciji u Evropskoj komisiji daleko odmakla - kaže Vujičić, pa dodaje da je uloga Zelenskog upitna.

Vujičić kaže da korupcija u Ukrajini nije samo u materijalnim dobrima, već i u umovima koji vode Ukrajinu, pa veruje da je vreme da se menja javno mnjenje kako bi se i problem minimalizovao.

Kada se govori o zameni Zelenskog, iz Moskve stižu zahtevi da to bude neko pro-ruski opredeljen, a Vujičić kaže:

- Zelenski nije čovek, on je projekat jedne šire zajednice, Evrope, Bajdenovog sveta. Ironija je da je taj hrabri ukrajinski narod poslednja dva izbora glasali za Putina. Prvo su glasali za Porošenka jer je on bio za pomirenje, a onda za Zelenskog jer je obećavao pomirenje. Ukrajinski narod je glasao za one koji su im obećavali da će ih pomiriti sami sa sobom. Oni su obećavali mir sa moćnijim susedom. Onda sam pročitao da je do aprila 2025. Zelenski putovao u 134 zemlje sveta, u mnogim je bio nebrojano puta. On je proveo više vremena napolju nego u svojoj državi. On nije taj koji reprezentuje taj nesrećni narod - kaže Vujičić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs