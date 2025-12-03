Slušaj vest

Vlasnik kompanije "Tesla" Ilon Mask prognozirao je da će Sjedinjenim Američkim Državama u narednom periodu vladati republikanci, čak i posle Donalda Trampa.

Mask je na privatnom okupljanju svog bivšeg federalnog tima za smanjenje troškova (DOGE) izjavio da SAD ulaze u "veliki 12-godišnji period" koji bi činila druga administracija Trampa, a zatim dva mandata potpredsednika Džej Di Vensa.

Mask se 22. novembra uključio putem videa iz neotkrivene lokacije, navodeći da lično nije došao jer veruje da je "među glavnim metama atentata u zemlji, odmah posle Trampa i Vensa". Prisutno je bilo oko 150 sadašnjih i bivših članova DOGE tima.

Iako je Maskova politička uloga u poslednje vreme manje vidljiva, njegov snažan odnos sa Vensom i potencijalna finansijska podrška mogli bi biti značajni ako se potpredsednik kandiduje 2028. godine.

"Kada se umešam u politiku, to se završi loše", rekao je nedavno, ali okupljanje u Teksasu pokazuje da ostaje povezan sa svojim političkim ljudima.