Skoro 40 godina, identitet osobe koja je seksualno napala i ubila 30-godišnju ženu pronađenu pored mirnog dela seoskog autoputa južno od Denvera izmicao je istražiteljima. Sada, mali delovi sačuvanih dokaza - par papirnih kesa stavljenih preko ruku žrtve - pružili su odgovor koji su vlasti tragale: DNK podudaranje sa jednim od serijskih ubica u Koloradu, rekli su zvaničnici u utorak.

- Dobijanje održivog DNK profila iz papirnih kesa starih skoro četiri decenije je izuzetno retko i naglašava izuzetnu vrednost pedantnog očuvanja dokaza - saopštila je kancelarija šerifa okruga Daglas.

Telo nađeno pored nasipa

Telo Ronde Mari Fišer pronađeno je 1. aprila 1987. godine pored nasipa autoputa u blizini Sedalije, Kolorado, saopštila je kancelarija šerifa. Fišer je bila seksualno napadnuta i zadavljena. Poslednji put je viđena kako hoda ulicom u Denveru.

Godinama su detektivi tražili tragove koji su uključivali poznanike sa kojima je Fišer bila u nedeljama pre svoje smrti, kao i nekoliko serijskih prestupnika koji su bili aktivni u području Denvera od 1970-ih do 1990-ih. Uprkos višestrukim istražnim pokušajima, uključujući prethodnu rundu DNK testiranja 2017. godine koja nije uspela da identifikuje osumnjičenog,.

Ali ranije ove godine, Jedinica za nerešene slučajeve šerifove kancelarije sprovela je „sveobuhvatni pregled svih dokaza“ i odlučila da testira poslednja dva predmeta: papirne kese koje su zvaničnici stavili preko Fišerovih ruku pre nekoliko decenija na mestu zločina.

- Te papirne kese su sačuvane i nisu dodirivane 40 godina, pa se pretpostavlja da su se ćelije kože koje su bile na njenim rukama takođe prenele u unutrašnjost tih smeđih papirnih kesa - rekao je Šejn Vilijams, jedan od forenzičara koji su radili na slučaju.

Vilijams je rekao da kese tada nisu korišćene za DNK testiranje.

- DNK nije bila nauka na koju se fokusiralo ili čak nije bila poznata 1987. godine... ovlašćeni stručnjaci to ne bi radili u tu svrhu, ali srećom jesu kako bismo mogli da rešimo ovaj slučaj - dodao je.

Rezultati su ukazali vlastima na jednog čoveka: Vinsenta Darela Grouvsa, osuđenog ubicu koji je umro u zatvoru 1996. godine i koji je od tada povezan sa višestrukim ubistvima u oblasti Denvera.

- Vinsent Grouvs se smatra jednim od najvećih serijskih ubica u Koloradu. Njegove nasilne kriminalne aktivnosti prvenstveno su bile usmerene na ranjive žene između 1978. i 1988. godine - saopštila je šerifova kancelarija.

Misterija ostaje

Zvaničnici su rekli da nije jasno kako je Grouvs upoznao Fišerovu i da nema naznaka da su se poznavali. Grouvs je „dugo bio smatran mogućim osumnjičenim u ovom slučaju, ali je postojao još jedan potencijalni osumnjičeni... i bila nam je potrebna DNK potvrda da bismo bili sigurni“, rekla je Mišel Kenedi, nadzornica za analizu kriminala u šerifovoj kancelariji.

Veruje se da je Grouvs odgovoran za najmanje desetak ubistava, zajedno sa pokušajem ubistva i seksualnim napadom u oblasti Denvera, saopštila je šerifova kancelarija, napominjući da bi broj žrtava mogao biti veći.

Grouvs je osuđen za ubistvo 1982. godine, ali je odslužio manje od pet godina, prema rečima šerifa. Kasnije je osuđen za ubistvo žene u okrugu Daglas 1988. godine i još jedne žrtve u susednom okrugu iste godine.

- Iako Vinsent Grouvs ne može biti pozvan na odgovornost na sudu, nadamo se da će ovo dugo očekivano rešenje doneti odgovore i meru mira porodici i prijateljima Ronde Fišer - rekao je šerif Daren Vikli.

Roditelji nisu dočekali presudu

Zvaničnici su rekli da su njeni roditelji i brat umrli pre nego što je njeno ubistvo rešeno, ali su razgovarali sa jednom od njenih rođaka koja je bila „veoma srećna što je dobila odgovore“.

„Ronda Fišer je bila majka, ćerka, sestra i prijateljica“, rekao je Vikli. „Ovaj slučaj je dokaz naše posvećenosti traženju pravde za svaku žrtvu – bez obzira na to koliko je vremena prošlo.“