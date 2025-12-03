Slušaj vest

Šta nam najnovija runda diplomatskih razgovora o Ukrajini govori o raspoloženju i namerama ruskog predsednika Vladimira Putina? Za početak, da nije spreman da potpiše mirovni sporazum. Barem ne sada. A svakako ne sporazum (ili sporazume) koji su na stolu, navodi se u analizi BBC-ja.

„Još uvek nije pronađena kompromisna verzija“, prokomentarisao je pomoćnik Kremlja za spoljnu politiku Jurij Ušakov nakon pet sati razgovora u Moskvi u kojima su učestvovali Putin, američki izaslanik Stiv Vitkof i savetnik i zet Donalda Trampa Džared Kušner.

Putin ne odstupa

Nedostatak kompromisa nije pravo iznenađenje, s obzirom na beskompromisne komentare lidera Kremlja poslednjih dana.

U raznim izjavama osudio je ukrajinsko rukovodstvo kao „lopovsku huntu“, optužio evropske lidere da pokušavaju da sabotiraju mirovne napore i insistirao da Rusija drži inicijativu na bojnom polju.

Pregovori u Kremlju Foto: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

U nekoliko skorašnjih navrata, ruska televizija je prikazala Putina u vojnoj uniformi, kako proučava mape linije fronta i trubi o vojnim dobicima, od kojih su mnoge Ukrajina i međunarodni posmatrači poricali.

Nakon skoro četiri godine potpune invazije Rusije na Ukrajinu, uprkos velikim gubicima koje je Rusija pretrpela na bojnom polju i šteti koju je nanela ruskoj ekonomiji, predsednik Putin deluje uveren da pobeđuje u ovom ratu i da sada nije trenutak za zaustavljanje.

Barem je to ono u šta bi želeo da Zapad veruje: da ga ništa sada ne može sprečiti da ostvari svoje ciljeve.

Automobil bez kočnica

- Već sam rekao da me Vladimir Putin u mnogo čemu podseća na automobil bez kočnica, bez volana i bez rikverca; vozilo koje juri punom brzinom niz autoput. Skoro četiri godine nakon potpune invazije na Ukrajinu još uvek nema znakova da će se „Putinmobil“ isključiti, vratiti ili zaustaviti. On svakako želi da njegovi protivnici misle da ga ništa ili niko ne može naterati da promeni pravac: ni evropski lideri, ni Trampova administracija, ni predsednik Zelenski. Ali automobilima je potrebno gorivo (stalno snabdevanje). A, da bi se vodio rat, zemljama je potreban novac (stalno snabdevanje) - navodi se u analizi BBC.

Vladimir Putin Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Za sada, uprkos međunarodnim sankcijama, ruska vlada je i dalje u mogućnosti da finansira „specijalnu vojnu operaciju“ - svoj rat protiv Ukrajine. Ali ekonomski pritisci rastu: prihodi od nafte i gasa opadaju, budžetski deficit raste.

Čak i Putin priznaje da postoje problemi, misleći na „neravnoteže“ u ekonomiji.

„U nekoliko sektora, proizvodnja ne samo da nije porasla ove godine, već je zapravo opala“, rekao je Putin ove nedelje. „Da li smo zadovoljni takvim trendovima? Ne.“

Velika nepoznanica: u kom trenutku, ako uopšte, ekonomske brige će početi da utiču na proračune Kremlja na bojnom polju?