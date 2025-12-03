Slušaj vest

Rektorka Koledža Evropa Federika Mogerini izjavila je danas da je tokom ispitivanja pred istražiteljima Evropskog javnog tužilaštva (EPPO) pojasnila svoju poziciju u vezi sa osnivanjem Diplomatske akademije EU.

Takođe, ona je rekla da ima puno poverenje u pravosudni sistem da će postupke akademije "pravilno oceniti".

Mogerini je istakla da akademija tradicionalno primenjuje "najviše standarde integriteta i pravičnosti" i da nudi visokokvalitetno obrazovanje.

"Tri godine, Diplomatska akademija EU je svojim polaznicima nudila nastavu najvišeg kvaliteta. Imam puno poverenje u pravosudni sistem i uverena sam da će postupci Koledža biti provereni. Naravno, nastaviću da u potpunosti sarađujem sa vlastima", poručila je Mogerini, prenosi Mesađero.

Federika Mogerini i direktor Generalnog direktorata Evropske komsije za Bliski istok, Severnu Afriku i Persijski zaliv, Stefano Sanino, kao i kodirektor Koledža Evropa Ćezare Zegreti, koji se sumnjiče za moguće zloupotrebe, prevaru prilikom dodele javnih ugovora, kao i korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne, protekle noći su pušteni da se brane sa slobode, nakon što ih je ispitala federalna policija Zapadne Flandrije, saopštilo je Evropsko javno tužilaštvo EPPO.

Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Ispitivanja je trajalo od u 14 sati do ponoći. U saopštenju se navodi da su sve tri pritvorene osobe zvanično obaveštene o optužbama protiv njih, a koje uključuju prevaru i korupciju u javnim nabavkama, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne.

Prema belgijskim zakonima, označavanje osumnjičenih znači da je istraga u toku i da osobe mogu dalje da se ispituju, ali da to ne podrazumeva krivicu.

Kako je EPPO saopštio osumnjičeni se smatraju nevinim dok istraga traje.

Ranije je saopšteno da su Mogerini i Sanino pritvoreni zbog sumnje da tenderski postupak iz 2021. i 2022. godine, povezan sa osnivanjem diplomatske akademije pri Koledžu Evrope, "nije bio pravilan". U operaciji sprovedenoj juče učestvovali su belgijska federalna policija, kancelarija EU za borbu protiv prevara (OLAF) i Evropsko javno tužilaštvo (EPPO), a prema rečima očevidaca oko 10 policajaca u civilu je ušlo u zgradu EEAS-a oko 7.30 časova.