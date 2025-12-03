Slušaj vest

Reporterka Džesika Tajson, dok je snimala reportažu u poslovnoj četvrti Oklenda na Novom Zelandu, doživela je neverovatno i bizarno iskustvo – galeb joj se zabio pravo u lice, izazivajući povredu oka i krvarenje.

Novinarka (32) emisije "Te Ao with Moana" reagovala je smireno i sa humorom, a video je odmah podelila na svom Instagram profilu, gde je izazvao lavinu komentara.

Galeb udario novinarku tokom snimanja

Do incidenta je došlo u trenutku kada je Džesika ponavljala deo za reportažu dok je kamera snimala. Odjednom se galeb zaleteo pravo u glavu, a novinarka je, iznenađena, rukama pokrivala lice i psovala.

Snimatelj je odmah reagovao: "S****e, krvariš!" – uočivši posekotinu iznad njenog oka.

Nakon toga, Džesika je objavila i fotografiju, na kojoj se vidi krvavo i otečeno oko od neočekivanog susreta sa pticom.

Reakcija novinarke i viralni efekat

Uz objavu je napisala: "POV! Samo pokušavam da radim svoj posao kada priroda ima druge planove."

U komentarima su se nizali smešni i iznenađeni odgovori:

"Smemo li da se smejemo ili je prerano?"

Džesika je dodala: "Da, smejala sam se oko 10 minuta nakon što se dogodilo, hahaha."

Ovaj incident u Oklendu na Novom Zelandu pokazuje da i u profesionalnom okruženju priroda zna da napravi šokantnu i nepredvidivu situaciju. Za sve koji prate viralne novinarske trenutke, Džesika Tajson je pokazala da se i u neočekivanim povredama može zadržati smeh i pozitivan duh.