Američki borbeni avion F-16C Fighting Falcon iz akrobatske grupe U.S. Air Force Thunderbirds srušio se u udaljenom delu pustinje južno od aerodroma Trona, na rubu Nacionalnog parka Dolina smrti (Death Valley) u Kaliforniji.

Prema prvim informacijama, pilot je zadobio lakše povrede i uspeo je da se bezbedno katapultira. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju trenutak pada letelice i katapultiranje pilota.

Incident je potvrđen u objavi na mreži X sa zvaničnog profila akrobatske jedinice Thunderbirds

"Dana 3. decembra 2025. oko 10:45 sati, pilot Thunderbirda sigurno se katapultirao iz aviona F-16C Fighting Falcon tokom trenažne misije u kontrolisanom vazdušnom prostoru u Kaliforniji. Pilot je u stabilnom stanju i prima dalju medicinsku negu. Incident je pod istragom, a dodatne informacije objaviće Kancelarija za odnose s javnošću 57. krila", navedeno je u saopštenju.

Okolnosti nesreće i dalje se ispituju, a na teren su upućene istražne ekipe američkog vazduhoplovstva.

Kurir.rs/Index/Agencije

