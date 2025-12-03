"Očekujemo vesti u narednim danima u vezi sa takvim sastancima, kontaktima i razgovorima – bilo lično ili telefonom. Svi partneri su u redovnom kontaktu jedni sa drugima i sa Ukrajinom. Sve sada teče prilično efikasno – na sastancima u Ženevi i Floridi, Ukrajina je saslušana i to je važno. Očekujemo da će se nastaviti upravo tako. Dostojanstven mir je moguć samo ako se uzmu u obzir interesi Ukrajine", napisao je Zelenski na Telegramu.