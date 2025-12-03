Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se na Telegramu.

"Pripremamo sastanke u Sjedinjenim Državama – nakon povratka američkog tima iz Moskve i nakon relevantnih konsultacija u Vašingtonu – Rustem Umerov, Andrij Hnatov, zajedno sa ostatkom pregovaračkog tima, nastaviće razgovore sa izaslanicima predsednika Trampa", napisao je Zelenski.

"Očekujemo vesti u narednim danima u vezi sa takvim sastancima, kontaktima i razgovorima – bilo lično ili telefonom. Svi partneri su u redovnom kontaktu jedni sa drugima i sa Ukrajinom. Sve sada teče prilično efikasno – na sastancima u Ženevi i Floridi, Ukrajina je saslušana i to je važno. Očekujemo da će se nastaviti upravo tako. Dostojanstven mir je moguć samo ako se uzmu u obzir interesi Ukrajine", napisao je Zelenski na Telegramu.

"Trenutno svet jasno oseća da postoji realna prilika da se okonča rat, a trenutnu diplomatsku aktivnost u pregovorima mora potkrepiti pritisak na Rusiju. Sve zavisi upravo od te kombinacije – konstruktivne diplomatije plus pritiska na agresora. Obe komponente rade na miru".

Kurir.rs/Agencije

