Oružane snage Venecuele raspoređene su širom zemlje kao odgovor na pretnje američke administracije, rekao je predsednik te zemlje Nikolas Maduro.

"Dvadeset dve sedmice vojne, civilne i policijske obuke dovele su Venecuelu do najvišeg stepena sveobuhvatne odbrambene sposobnosti koji smo ikada postigli. Pripremile su nas da branimo svoju zemlju, suverenitet i dostojanstvo i garantuju slobodnu i suverenu domovinu za buduće generacije", rekao je Maduro u video obraćanju.

On je podsetio da je, povodom pretnji iz SAD, Venecuela pet meseci vršila vojne vežbe pod nazivom "Nezavisnost 200", prenosi TASS.

Maduro je osudio akcije SAD protiv Venecuele i rekao da "psihološki teror" nije ni za centimetar skrenuo njegovu zemlju sa puta "izgradnje jake domovine".

Od početka septembra, američki borbeni avioni gađali su brodove sa drogom iz Venecuele i drugih latinoameričkih zemalja.

Predsednik SAD Donald Tramp više puta je zapretio da će početi bombardovanje kopnenih ciljeva.

SAD su tokom poslednjih meseci znatno pojačale vojno prisustvo na Karibima, navodeći borbu protiv trgovine drogom kao primarni razlog.

