Pet Palestinaca je poginulo, a nekoliko njih je ranjeno kada su izraelski avioni ciljali šatore i improvizovana skloništa za raseljena lica zapadno od Han Junisa u Gazi, prema saopštenju medicinskog osoblja poljske bolnice u Kuvajtu. Napadi su pogođeni u priobalnom području al-Mavasija.

Spasioci su za BBC rekli da su pronašli tela u kampu el-Nadžat, grupi šatora koji su poslednjih meseci sklonili stotine raseljenih ljudi.

Izrael: Ciljali smo teroriste Hamasa

Svedoci su rekli da je prvi napad pogodio šator unutar zone za raseljena lica u al-Mavasiju, nakon čega su usledile eksplozije u blizini bolnice u Kuvajtu, što je izazvalo paniku među porodicama koje tamo borave.

Izraelska vojska je saopštila da je „ciljala teroriste Hamasa u južnom delu Pojasa Gaze“. Dodali su da su napadi usledili nakon što je pet izraelskih vojnika ranjeno u oblasti Rafah u Gazi.

„Teroristička organizacija Hamas počinila je jasno kršenje sporazuma o prekidu vatre, tokom kojeg su teroristi napali snage IDF-a raspoređene u oblasti Rafah“, saopštila je izraelska vojska. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je ranije rekao da će „odgovarati na odgovarajući način“ na napad.

Kurir.rs/BBC

