Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Rezoluciju kojom se od Rusije zahteva da se postara za ''hitan, bezbedan i bezuslovan povratak sve ukrajinske dece koja su prisilno prebačena ili deportovana'' tokom rata u Ukrajini i pozvale Moskvu da zaustavi takvu praksu.

Za usvajanje rezolucije glasalo je 91 zemalja članica GS UN, uključujući Sjedinjene Američke Države, njih 57 bilo je uzdržano, dok je protiv usvajanja glasala Rusija i još 11 zemalja, prenosi Rojters.

Rusija je pozvala na neusvajanje rezolucije koju su sastavile Ukrajina, Kanada i Evropska unija.

''Svaki glas za rezoluciju je podrška lažima, ratu i konfrontaciji. Svaki glas protiv je glas za mir'', rekla je zamenica ruskog ambasadora u UN Marija Zabolotskaja u Generalnoj skupštini uoči glasanja.

Rezolucije Generalne skupštine nisu obavezujuće.

Foto: Efrem Lukatsky/AP

Prva dama SAD Melanija Tramp u oktobru je izjavila da je u ''otvorenoj komunikaciji'' sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i da su neka deca vraćena svojim porodicama, kao i da će uskoro biti vraćeno još dece.

Međunarodni krivični sud (ICC) je u martu 2023. godine izdao nalog za hapšenje Putina, optužujući ga za ratni zločin nezakonite deportacije stotina dece iz Ukrajine, što je Rusija odbacila kao ''skandalozan i neprihvatljiv'' potez.

Ukrajina optužuje Rusiju da je otela desetine hiljada dece i prebacila ih u Rusiju ili na teritoriju koju je Rusija okupirala, bez saglasnosti porodice ili staratelja.

Iz Moskve je prethodno saopšteno da ruska vojska ''štiti ranjivu decu iz ratne zone''.