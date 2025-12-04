Slušaj vest

Novinar ukrajinskog TSN-a Dmitro Svjatnenko tvrdi da je u Parizu sreo navodnu ćerku ruskog predsednika Vladimira Putina, Elizavetu Krivonogih, a video je sinoć objavljen na tom Jutjub kanalu.

Prvo je Svjatnenko na Fejsbuku objavio da je "ulovio Putinovu ćerku".

"Svi su je lovili, a mi smo je uhvatili. Ćerka Vladimira mirno živi u centru Pariza. Štiti glavni grad Francuske od raketa. Odbila je da štiti Kijev od raketa", napisao je Svjatnenko.

Na snimku koji je objavljen, ženi koja krije svoje lice novinar kaže da je pre tri nedelje njen otac ubio njegovog brata.

"Kako vam se uopšte živi u Evropi, u toj 'omraženoj, prokletoj Evropi'? Recite bar nešto. Da li podržavate njegovu politiku?" upitao je, najverovatnije, sam Svjatnenko.

Rudnova: "Ne, dali ste mi dopuštenje da me snimate."

Svjatnenko: "Znaš, Kijev trenutno nema struje. U ovom trenutku odjekuju sirene za uzbunu. Mi za to nismo dali dozvolu."

Svjatnenko: "Šta misliš o politikama svog oca? Da li ga podržavaš?"

Rudnova: "Šta ja imam sa tim?"

Svjatnenko: "Da li ga podržavaš?"

Rudnova: "Šta ja imam sa tim?"

Svjatenko: "On je tvoj otac. U najmanju ruku, možeš ga sada pozvati i reći: 'Tata, prestani da bombarduješ Kijev.'"

Rudnova: "Da, naravno."

Svjatnenko: "Hajde, probaj."

Rudnova: "Da, naravno."

Svjatnenko: "Mogla bi da dođeš u Kijev i da budeš protivvazdušna odbrana, bolja od bilo koje rakete Patriot. Ili bi mogla da odeš u Pokrovsk kako bi sve ovo moglo da stane."

Rudnova: "Kako bih sada mogla da odem tamo?"

Svjatnenko joj je potom rekao da može da joj kupi avionsku kartu za Kijev, ali da zbog Vladimira Putina avioni ne lete prema Ukrajini.

Rudnova: "Nažalost, ne mogu učiniti ništa da pomognem. Jako mi je žao. Mislim da sam sa tobom već dovoljno razgovarala. Zaista mi je jako žao što se sve odvija ovako. Nažalost, nisam odgovorna za ovu situaciju. Drago mi je što si imao hrabrosti da mi priđeš i razgovaraš, ali, nažalost, ne mogu ti ni na koji način pomoći. Želim ti prijatno veče. Doviđenja."

Svjatnenko je rekao da je jedan od muškaraca koji je izašao iz galerije sa "Lizom Rudnovom" izgledao kao telohranitelj.

Novinar je dodao da je bežični mikrofon koji je koristio prestao da radi tokom razgovora sa navodnom Putinovom ćerkom i da veruje da ona sa sobom nosi uređaj koji onesposobljava elektronske uređaje koji joj se približe.

Nezavisni medij Proekt objavio je 2020. da je Elizaveta Krivonogih ćerka ruskog predsednika i ruske milijarderke Svetlane Krivonogih. Bogatstvo je navodno stekla zahvaljujući romantičnoj vezi sa Putinom.

Proekt je naveo da je Elizaveta Krivonogih rođena 2003. godine i da "neverovatno liči" na ruskog predsednika.

Navodi se i da je Elizaveta Krivonogih poznata pod imenom Luiza Rozova.

Meduza, ruski portal sa sedištem u Letoniji, objavio je u junu 2025. da je ruska umetnica Nastja Rodionova rekla da Krivonogih radi u pariskim galerijama Studio Albatros i L Galerie.

U tim galerijama ruski umetnici koji se protive ratu u Ukrajini i njihove ukrajinske kolege izlagali su svoja umetnička dela.

Rodionova je rekla da joj je jedan prijatelj rekao da u spomenutim galerijama radi izvesna "Liza", čiji opis odgovara opisu Elizavete Krivonogih.

Rodionova je rekla da joj je predsednik udruženja koje vodi L Galerie rekao da se Liza preziva Rudnova.

Ukrajinski mediji su u novembru 2024. povezali ime "Elizaveta Rudnova" sa Elizavetom Krivonogih i naveli da Elizaveta Rudnova studira umetnost i kulturni menadžment na privatnom univerzitetu ICART u Parizu.

Ruski istraživački medij Agentstvo, koji je povezan sa Proektom, potvrdio je te navode i objavio da "Elizaveta Olegovna Rudnova" deli rođendan sa Elizavetom Krivonogih.