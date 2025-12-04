Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron stigao je danas u trodnevnu državnu posetu Kini, sa nastojanjima da ubedi kineskog predsednika Si Đinpinga da izvrši pritisak na Rusiju da pristane na prekid vatre sa Ukrajinom, prenosi Frans 24.

Makron boravi u u četvrtoj državnoj poseti Kini od stupanja na dužnost 2017. godine.

On bi, prema najavama, trebalo da razgovara sa kineskim kolegom Si Đinpingom, a potom i premijerom Li Ćijangom, pre odlaska u Čengdu, gde su nedavno iz Francuske vraćene dve džinovske pande.

Prema pisanju francuskih medija, očekuje se i da na agendi budu razgovori o završetku skoro četvorogodišnjeg rata u Ukrajini.

"Računamo na Kinu, stalnu članicu Saveta bezbednosti UN da utiče na Rusiju i posebno predsednika Vladimira Putina da konačno pristane na prekid vatre", rekao je u ponedeljak francuski šef diplomatije Žan-Noel Baro.

Baro je dodao da Kina može da ima ključnu ulogu u naporima da Rusija Vladimira Putina donese pravu odluku.

Makron je imao slične pozive svom kolegi tokom posete Pekingu u aprilu 2023. godine, kao i tokom posete Si Đinpinga Francuskoj u maju 2024. godine, ali bez mnogo uspeha.

Kina redovno poziva na mirovne pregovore i poštovanje teritorijalnog integriteta svih zemalja, ali nikada nije osudila Rusiju zbog invazije na Ukrajinu 2022. godine, prenosi Frans 24.

Zapadne vlade optužuju Peking da Moskvi omogućava ključnu ekonomsku podršku ratnim naporima, pre svega vojnim komponentama za odbrambenu industriju.