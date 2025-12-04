Slušaj vest

Rumunska vojska je uništila pomorski dron koji je ugrožavao plovidbu u Crnom moru, saopštilo je juče rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane, usred rastuće zabrinutosti zbog rizika za brodarstvo u tom području povezanih sa ratom u Ukrajini.

„Interventni tim je dobio ovlašćenje da neutrališe identifikovani objekat, u skladu sa važećim operativnim procedurama, i oko 13 časova pomorski dron je uništen kontrolisanom detonacijom“, navodi se u saopštenju ministarstva zemlje članice NATO.

Iz Bukurešta je saopšteno da je dron „Si bejbi“ (Morska beba) pronađen na 66 kilometara istočno od Konstance.

„Si bejbi“ je pomorski dron koji je razvila Ukrajina.

Ukrajinci tvrde da su im sve "Morske bebe" na okupu

Portparol Ministarstva odbrane Rumunije odbio je da precizira iz koje zemlje dron dolazi, ali je potvrdio da se radi o „Si bejbi“.

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je da su svi njeni dronovi „Si Bejbi“ koji su učestvovali u operativnim misijama u regionu Crnog mora na broju.

„Nijedan od njih nije ušao u rumunske vode. Ukrajina se nepogrešivo pridržava međunarodnog prava, ne krši međunarodne granice i sa poštovanjem se odnosi prema svojim partnerima“, saopštila je pres služba SBU.

Turska zabrinuta zbog ugrožene bezbednosti Crnog mora

Zabrinutost oko bezbednosti plovidbe u Crnom moru nakon napada na tankere povezane sa Rusijom, za koje je Ukrajina delimično preuzela odgovornost, izazvala je rast cena osiguranja na tom plovnom putu, koji je ključan za transport žita, nafte i naftnih derivata.

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan i generalni sekretar NATO Mark Rute razgovarali su juče o bezbednosti Crnog mora, potvrdio je izvor iz turskog Ministarstva spoljnih poslova, nakon što je Ankara izrazila zabrinutost zbog napada.

Rumunija, Bugarska i Turska imaju zajedničku radnu grupu za deaktiviranje zalutalih mina koje su počele da plutaju u Crnom moru nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 2022. godine.