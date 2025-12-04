Slušaj vest

Skoro polovina Evropljana smatra Donalda Trampa „neprijateljem Evrope“, nešto više procenjuje rizik od rata sa Rusijom kao visok, a više od dve trećine veruje da njihove zemlje ne bi mogle da se brane u takvom sukobu, pokazalo je istraživanje sprovedeno u devet zemalja za platformu Le Grand Continent sa sedištem u Parizu, koje je takođe otkrilo da velika većina građana želi da ostane u Evropskoj uniji, piše The Guardian.

Žan-Iv Dormažen, profesor političkih nauka i osnivač agencije za istraživanje javnog mnjenja Cluster17, komentarisao je rezultate: „Evropa se ne suočava samo sa rastućim rizicima, već prolazi i kroz transformaciju svog istorijskog, geopolitičkog i političkog okruženja. Ukupna slika istraživanja pokazuje Evropu koja je zabrinuta, koja je duboko svesna svojih ranjivosti i koja se bori da se pozitivno projektuje u budućnost.“

Strah od rata sa Rusijom

Relativna većina od 51% Evropljana smatra da je rizik od otvorenog rata sa Rusijom u narednim godinama visok, dok 18% smatra da je veoma visok.

Dormagen ističe da bi takav ishod „bio nezamisliv pre samo nekoliko godina i signalizira promenu u evropskom razmišljanju ka novom geopolitičkom režimu u kojem je mogućnost direktnog sukoba na kontinentu sada široko prihvaćena“.

Stavovi variraju u zavisnosti od blizine Rusiji:

Poljska: 77% smatra rizik visokim

Francuska: 54%

Nemačka: 51%

Portugal: 39%

Italija: 34%



Sumnje u sopstvenu odbranu

Poverenje u nacionalne vojne sposobnosti je izuzetno nisko. Čak 69% ispitanika u devet zemalja smatra da njihova zemlja „nije baš“ ili „nimalo“ sposobna da se brani od ruske agresije. Francuzi su najsigurniji, ali čak i tamo je to manjinsko mišljenje sa 44%.

U Poljskoj, koja se graniči sa Rusijom, 58% građana ne veruje u odbrambene sposobnosti svoje zemlje. „Ulazimo u vreme opasnosti dok osećamo stalni osećaj nacionalne slabosti“, zaključio je Dormagen.

Uprkos osećaju ranjivosti, velika većina ispitanika podržava članstvo u EU. Čak 74% želi da njihova zemlja ostane u bloku.

Najveća podrška:

Portugal: 90%

Španija: 89%

Najniža podrška:

Poljska: 68%

Francuska: 61%

Pet godina nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo napustilo blok, Bregzit se uglavnom smatra neuspehom. Čak 63% Evropljana smatra da je imao negativan uticaj na Britaniju, dok samo 19% smatra da je odluka bila pozitivna.

Tramp kao neprijateljska sila

Istraživanje je pokazalo da prosečno 48% ispitanika u devet zemalja vidi Trampa kao direktnog neprijatelja.

Najveći udeli:

Belgija: 62%

Francuska: 57%

Najmanji udeli:

Hrvatska: 37%

Poljska: 19%