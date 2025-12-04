KO SE U EVROPI NAJVIŠE PLAŠI RATA SA RUSIJOM, A KO VIDI TRAMPA KAO DIREKTNOG NEPRIJATELJA: Izenađujući podaci ankete, Evropljani sumnjaju u sopstvenu odbranu!
Skoro polovina Evropljana smatra Donalda Trampa „neprijateljem Evrope“, nešto više procenjuje rizik od rata sa Rusijom kao visok, a više od dve trećine veruje da njihove zemlje ne bi mogle da se brane u takvom sukobu, pokazalo je istraživanje sprovedeno u devet zemalja za platformu Le Grand Continent sa sedištem u Parizu, koje je takođe otkrilo da velika većina građana želi da ostane u Evropskoj uniji, piše The Guardian.
Žan-Iv Dormažen, profesor političkih nauka i osnivač agencije za istraživanje javnog mnjenja Cluster17, komentarisao je rezultate: „Evropa se ne suočava samo sa rastućim rizicima, već prolazi i kroz transformaciju svog istorijskog, geopolitičkog i političkog okruženja. Ukupna slika istraživanja pokazuje Evropu koja je zabrinuta, koja je duboko svesna svojih ranjivosti i koja se bori da se pozitivno projektuje u budućnost.“
Strah od rata sa Rusijom
Relativna većina od 51% Evropljana smatra da je rizik od otvorenog rata sa Rusijom u narednim godinama visok, dok 18% smatra da je veoma visok.
Dormagen ističe da bi takav ishod „bio nezamisliv pre samo nekoliko godina i signalizira promenu u evropskom razmišljanju ka novom geopolitičkom režimu u kojem je mogućnost direktnog sukoba na kontinentu sada široko prihvaćena“.
Stavovi variraju u zavisnosti od blizine Rusiji:
Poljska: 77% smatra rizik visokim
Francuska: 54%
Nemačka: 51%
Portugal: 39%
Italija: 34%
Sumnje u sopstvenu odbranu
Poverenje u nacionalne vojne sposobnosti je izuzetno nisko. Čak 69% ispitanika u devet zemalja smatra da njihova zemlja „nije baš“ ili „nimalo“ sposobna da se brani od ruske agresije. Francuzi su najsigurniji, ali čak i tamo je to manjinsko mišljenje sa 44%.
U Poljskoj, koja se graniči sa Rusijom, 58% građana ne veruje u odbrambene sposobnosti svoje zemlje. „Ulazimo u vreme opasnosti dok osećamo stalni osećaj nacionalne slabosti“, zaključio je Dormagen.
Uprkos osećaju ranjivosti, velika većina ispitanika podržava članstvo u EU. Čak 74% želi da njihova zemlja ostane u bloku.
Najveća podrška:
Portugal: 90%
Španija: 89%
Najniža podrška:
Poljska: 68%
Francuska: 61%
Pet godina nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo napustilo blok, Bregzit se uglavnom smatra neuspehom. Čak 63% Evropljana smatra da je imao negativan uticaj na Britaniju, dok samo 19% smatra da je odluka bila pozitivna.
Tramp kao neprijateljska sila
Istraživanje je pokazalo da prosečno 48% ispitanika u devet zemalja vidi Trampa kao direktnog neprijatelja.
Najveći udeli:
Belgija: 62%
Francuska: 57%
Najmanji udeli:
Hrvatska: 37%
Poljska: 19%
„Širom kontinenta, trampizam se jasno doživljava kao neprijateljska sila“, rekao je Dormagen. Uprkos tome, Evropljani i dalje smatraju odnos sa SAD strateški važnim - kompromis sa vladom SAD je najpopularnija opcija za 48% ispitanih.
(Kurir.rs/Gardijan/Index.hr/Prenela: M. V.)