Zemljotres jačine 6 stepeni Rihtera registrovan je danas u regionu Sinđang na severozapadu Kine, na granici sa Kirgistanom, saopštio je Kineski centar za zemljotrese (CENC).

Zemljotres je zabeležen oko 16 sati po lokalnom vremenu, javlja Rojters.

Nema podataka o eventualnim žrtvama i povređenima.

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od deset kilometara, prema navodima CENC.

(Kurir.rs/Fonet)

