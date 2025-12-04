Zemljotres jačine 6 stepeni Rihtera registrovan je danas na severozapadu Kine
NEMA PODATAKA O ŽRTVAMA
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KINU: Zatreslo se na granici
Slušaj vest
Zemljotres jačine 6 stepeni Rihtera registrovan je danas u regionu Sinđang na severozapadu Kine, na granici sa Kirgistanom, saopštio je Kineski centar za zemljotrese (CENC).
Zemljotres je zabeležen oko 16 sati po lokalnom vremenu, javlja Rojters.
Nema podataka o eventualnim žrtvama i povređenima.
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od deset kilometara, prema navodima CENC.
(Kurir.rs/Fonet)
Reaguj
Komentariši