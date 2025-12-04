Slušaj vest

Kremlj je u četvrtak otvoreno zapretio Evropskoj uniji nakon što je Brisel predstavio svoj najambiciozniji finansijski plan od početka rata, predlog da se skoro 80 ​​milijardi funti zamrznutih ruskih sredstava koristi za finansiranje Ukrajine.

Zamenik šefa Saveta bezbednosti Rusije  Dmitrij Medvedev je rekao da bi takav potez bio direktna provokacija i dovoljan razlog za rat.

Ako luda Evropska unija i dalje pokušava da ukrade rusku imovinu zamrznutu u Belgiji pod maskom neke vrste 'kredita za reparacije', Rusija bi taj korak mogla smatrati casus belli (razlogom za rat, op. red.), sa svim posledicama po Brisel i pojedinačne članice EU“, rekao je on u saopštenju.

Njegova izjava dolazi dan nakon što je Evropska komisija objavila predlog kojim bi EU pokrila dve trećine finansijskih potreba Ukrajine, skoro 90 milijardi evra, do 2027. godine kroz model pozajmljivanja zamrznute ruske imovine ili njihove potpune konfiskacije.

Predsednica Komisije Ursula fon der Lajen naglasila je da je Ukrajini hitno potrebna stabilna podrška kako bi nastavila finansiranje vojske i osnovnih državnih funkcija.

„Predlažemo da pokrijemo dve trećine finansijskih potreba Ukrajine za naredne dve godine. To je 90 milijardi evra“, rekla je ona. „A pošto je pritisak jedini jezik koji Kremlj razume, možemo ga dodatno povećati.“

Prema Briselu, predlog bi praktično onemogućio povratak više od 180 milijardi funti ruske državne i privatne imovine koja je zamrznuta u evropskim bankama i klirinškim kućama od 2022. godine, što je mera bez presedana i najdirektniji udarac ruskom kapitalu do sada.

