OVO JE PRAVI RAZLOG ZAŠTO PUTIN NE PRIHVATA TRAMPOV MIROVNI PREDLOG: Insajderi iz Kremlja tvrde da su otkrili konkretan motiv ruskog lidera
Ruski predsednik Vladimir Putin je otvoreno odbacio ključni element predloženog mirovnog plana za Ukrajinu Donalda Trampa iz jednog konkretnog razloga, tvrdi se.
Kremljski insajderi otkrili su „šokantno“ obrazloženje: Putin veruje da Moskva pobeđuje na bojnom polju i ne vidi potrebu za ustupcima.
Nakon pet sati razgovora u Kremlju u utorak između Putina i američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, predsednički savetnik Jurij Ušakov priznao je da „do sada nije pronađena kompromisna verzija mirovnog rešenja“ o zahtevu Rusije da zadrži četiri delimično okupirana ukrajinska regiona – Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson – koje je Moskva nezakonito anektirala 2022. godine.
Bez teritorijalnih ustupaka Kijeva, rekao je Ušakov, Kremlj „ne vidi rešenje krize“.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov insistirao je u sredu da „nije tačno“ tvrditi da je Putin direktno odbacio američki plan. Međutim, odbio je da daje detalje, naglašavajući da „što se tiši ovi pregovori vode, to će biti produktivniji“. Dodao je da su razgovori bili normalan proces pronalaženja kompromisa, napominjući: „Neke stvari su prihvaćene, neke stvari su označene kao neprihvatljive.“
Zastoj je odmah izazvao bes Ukrajine i njenih evropskih saveznika. Ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Ivet Kuper optužila je Putina za „bahanje i krvoproliće“ i zahtevala da „dođe za pregovarački sto i podrži pravedan i trajan mir“.
Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha pozvao je ruskog lidera da „prestane da gubi vreme sveta“.
Samo dan ranije, Putin je optužio evropske nacije da sabotiraju mirovne napore koje predvode SAD, upozoravajući da će Moskva biti spremna za rat sa Evropom ako bude isprovocirana.
Evropski ministri koji su se sastali u Briselu pokazali su malo strpljenja. Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna rekao je da je „prilično očigledno da Putin ne želi nikakav mir“, dok je finska Elina Valtonen primetila da Rusija nije napravila „nikakve ustupke“ i pozvala na potpuni prekid vatre kao prvi korak ka izgradnji poverenja.
