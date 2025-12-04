Slušaj vest

Belgijski premijer Bart De Vever izazvao je buru reakcija kontroverznom izjavom da Rusija neće izgubiti rat u Ukrajini, nazvavši takav ishod „bajkom i potpunom iluzijom“.

U intervjuu za La Libre, De Vever je tvrdio da će zamrznuta ruska imovina na kraju morati da bude vraćena Moskvi, a svaki pokušaj njene konfiskacije otvoreno je nazvao krađom, piše RBC-Ukrajina.

De Vever je naglasio da je Belgija pod „neverovatnim pritiskom“ zbog pitanja konfiskacije zamrznutih ruskih sredstava, ali insistira da bi takav potez bio bez presedana.

„Rusija neće izgubiti, čak bi bilo i nepoželjno“

„Krađa zamrznute imovine druge zemlje, njenih suverenih sredstava, nikada ranije nije učinjena. To je novac Centralne banke Rusije. Čak ni tokom Drugog svetskog rata nemački novac nije konfiskovan, već je bio zamrznut“, rekao je on.

Belgijski premijer ne samo da ne veruje u poraz Rusije, već ga smatra i nepoželjnim zbog opasnosti od destabilizacije nuklearne sile.

„Ali ko zaista veruje da će Rusija izgubiti u Ukrajini? Rusija neće izgubiti. To je bajka, potpuna iluzija. Čak je i nepoželjno da izgube, kako ne bi nestabilnost zahvatila zemlju koja poseduje nuklearno oružje“, rekao je De Vever.

Rekao je da mu je otvoreno prećeno.

Prema njegovim rečima, Kremlj je uputio direktne pretnje Briselu, obećavajući „večnu odmazdu“ ako Belgija dozvoli Evropskoj uniji da zapleni rusku imovinu.

„Ko veruje da bi Putin mirno prihvatio konfiskaciju ruske imovine? Moskva je jasno stavila do znanja da ćemo, ako do konfiskacije dođe, Belgija i ja lično zauvek osećati posledice. Čini se kao prilično dugo vreme“, rekao je.

Sumnje u motive Belgije

Ovo nije prvi put da Belgija iznosi argumente protiv korišćenja ruske imovine za pomoć Ukrajini. De Vever je nedavno tvrdio da bi takav potez mogao dovesti do ozbiljnih ekonomskih i geopolitičkih posledica. Zbog ovog stava, druge evropske zemlje su optužile Belgiju da postavlja prekomerne zahteve za zaštitu imovine u slučaju tužbi Kremlja.