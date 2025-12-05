Slušaj vest

Planirana poseta delegacije Evropskog parlamenta Kijevu je otkazana pošto su se ukrajinske vlasti usprotivile dolasku jednog poslanika iz nemačke ekstremno desničarske partije Alternativa za Nemačku (AfD).

Članovi Odbora za bezbednost i odbranu (SEDE) trebalo je da otputuju u Ukrajinu 1. decembra, a među njima je bio i Hans Nojhof, iz desničarske političke grupe Evropa suverenih nacija.

Ukrajinski zvaničnici su kontaktirali parlament kako bi izrazili "bezbednosnu zabrinutost" zbog Nojhofa, a pošto je on odbio da se povuče iz delegacije cela poseta je otkazana, prenosi Politiko.

Nojhof je rekao za briselski portal da je njegov put otkazan zbog protivljenja Ukrajine, koja je prvo obavestila kancelariju predsednice EP Roberte Mecole o svojoj nameri da mu zabrane ulazak u zemlju.

Nemački evroparlamentarac je prethodnih godina nekoliko puta putovao u Rusiju, a poslednji put je bio u Sočiju prošlog meseca.

Ranije je izjavio da svaki mirovni plan između Moskve i Kijeva treba da se bavi "osnovnim uzrocima koji su doveli do ruske invazije" i da treba sprečiti pridruživanje Ukrajine NATO. Takvi stavovi, piše Politiko, odražavaju stavove Kremlja.

Nojhof je u izjavi za Politiko rekao da je "strogo neutralan", a ne proruski ili proukrajinski.

Prema njegovom mišljenju, pristup EU rešavanju sukoba je "teška strateška greška" jer pretvara Ukrajinu u "čelično bodljikavo prase" i šteti odnosima Brisela sa Moskvom.

Nojhof je rekao da su ukrajinske vlasti odbile da pruže dokaze da je on "bezbednosni rizik" i da je povezan s Kremljom, ili da je ikada posetio Donbas, region na istoku Ukrajine koji je Rusija okupirala.

"Tvrde da održavam političke odnose s Rusijom i da sam nelegalno bio u Donbasu nisu tačne", rekao je Nojhof.

U pismu predsednici EP, u koje je Politiko imao uvid, Nojhof je negirao bilo kakve veze s Moskvom i pozvao Mecolu da podnese žalbu Kijevu zbog pretnje da mu neće dozvoliti ulazak u zemlju.