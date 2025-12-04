Slušaj vest

Ruska strana tvrdi da su, prema iskazu jedne stanovnice Pokrovska (rusi ga zovu Krasnoarmejsk), ukrajinski borci otvarali vatru na civile koji su pokušavali da napuste zonu sukoba i da se prebace ka ruskim snagama.

Njeno svedočenje objavio je Rodion Mirošnik, predstavnik ruskog Ministarstva spoljnih poslova za pitanja navodnih zločina ukrajinskih vlasti, koji je dostavio i video razgovora agenciji RIA Novosti.

Prema njenim navodima, ona je odlučila da napusti grad nekoliko dana nakon što je nestao njen sin sa cerebralnom paralizom. Kako kaže, dugo nije bilo nikakvih vesti o njemu i sumnja da je za nestanak odgovorna jedna od ukrajinskih patrola koje su u tom periodu kontrolisale grad.

Žena tvrdi da su tokom njihovog pokušaja izlaska iz grada bili napadnuti ukrajinskim dronovima, kao i da su ukrajinski vojnici pucali na njih iz automatskog oružja i minobacača. Navela je da je njena kuma zaostala i izgubila se, da su dvojica mladića ubijena, a još dvoje ljudi ranjeno. Prema njenim rečima, ni mahanje belim maramicama i pozivi da su civili nisu pomogli.