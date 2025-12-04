Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da ne želi povratak Rusije u G8.

"Neću ulaziti u detalje, ali u prošlosti sam u suštini davno prestao da idem na ove sastanke (pre nego što je Rusija izašla iz te organizacije)“, rekao je Putin za televizijski kanal Indija.

Takođe je napomenuo da trenutni udeo zemalja G7 u globalnoj ekonomiji opada, navodeći recesiju u Nemačkoj. Predsednik Rusije je takođe objasnio da G7 ostaje važna pregovaračka platforma.

U junu je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da smatra da je isključenje Rusije iz G8 greška. Napomenuo je da se u sadašnjem G7 "toliko priča o Rusiji, a ona više nije za stolom, što život čini mnogo težim".

Krajem novembra se pojavila opcija u evropskom planu da, ukoliko bi Moskva prihvatila njihovo mirovno rešenje, dobila bi nazad pozivnicu za G8.

Očigledno, od toga nema ništa.