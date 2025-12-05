Slušaj vest

Međunarodni monetarni fond saopštio je ove jeseni da Poljska sa predviđenim BDP-om od 1,04 biliona dolara za ovu godinu postaje 20. najbogatija zemalja sveta, ali svega 16 odsto Poljaka veruje da je njihova zemlja zaista toliko bogata.

Poljsku kao siromašnu zemlju, kao što je bila ranije, vidi i dalje 11 odsto Poljaka u anketi agencije ARC Rinek i Opinia, dok 16 odsto odbija da je takav napredak na listi najbogatijih moguć, iako je Poljska ove jeseni od SAD dobila pozivnicu za naredni samit G20 najrazvijenijih zemalja sveta.

Čak 43 odsto ispitanika u anketi koju danas objavljuje poljski list Žečpospolita uvereno je da bi Poljska pre mogla da se plasira u grupu od 51. do 100. zemlje na svetu po bogatstvu.

"Poljaci tradicionalno imaju običaj da se žale na svoje zdravlje, imovinu ili finansije. Teško im je sa takvim narativom da priznaju da imaju čime da se pohvale. Istovremeno puno Poljaka realno ima finansijske probleme i teško to povezuju sa dobrim ekonomskim stanjem zemlje", kazao je poljskom listu potpredsednik agencije koja je radila anketu Adam Čarnjecki.

Oko 46 odsto Poljaka vidi ekonomsko stanje zemlje u crnim bojama dok 54 smatra da je dobro, iako misle da je zemlja i dalje siromašna.

Agnješka Durlik iz Privredne komore Poljske upozorila je da gradjani najčešće ocenjuju ekonomsko stanje zemlje prema svojoj situaciji, ili u najbližem okruženju, a ne prema makroekonomskim pokazateljima.

"Poljska je bez sumnje tokom poslednjih decenija napravila ogromni civilizacijski skok i postala velika, diverzifikovana privreda važna za globalne lance isporuka. I BDP po glavi stanovnika uz uračunatu kupovnu moć dostigao je 80 odsto proseka Evropske unije dok je 2004. godine bio svega 51 odsto", kazala je Žečpospoliti profesorka ekonomije Dominika Vojtovič.

Kada se ne gleda sam obim BDP-a već BDP po glavi stanovnika prema statistikama MMF-a Poljska je na 40. mestu na svetu.