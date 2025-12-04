Slušaj vest

Federika Mogerini, bivša šefica diplomatije EU, podnela je ostavku na mesto rektora Koledža Evrope nakon što je osumnjičena u istrazi o prevari u vezi sa navodnim favorizovanjem u diplomatskoj obuci koju je finansirala EU.

U saopštenju nakon sastanka Izvršnog komiteta Koledža u četvrtak, ona je rekla: „U skladu sa najvećom strogošću i pravednošću sa kojom sam uvek obavljala svoje dužnosti, danas sam odlučila da podnesem ostavku na mesto rektora.“

Ova izjava dolazi dan nakon što je visoki zvaničnik EU Stefano Sanino rekao da će se penzionisati krajem decembra, kako je prvi objavio Euraktiv, nakon što je takođe osumnjičen u istrazi. On je šef Generalnog direktorata Komisije za Bliski istok, Severnu Afriku i Zaliv.

Istraga u toku

Istraga, koju vodi tužilac EU, fokusira se na jednogodišnji ugovor dodeljen Koledžu Evrope u okviru tendera za pokretanje nove akademije za obuku mladih nacionalnih diplomata i službenika EU za buduće uloge koje predstavljaju Evropu u inostranstvu.

Tužioci sumnjaju da su se Koledž i diplomatska služba EU dogovarali kako bi nepravilno usmerili sredstva EU ka projektu

Tužioci sumnjaju da su se, tokom 2021–22. godine, Koledž i diplomatska služba EU možda dogovarali kako bi nepravilno usmerili sredstva EU ka projektu, uključujući i navodno unapred obaveštavanje Koledža o tenderu. Tender je formalno otvoren za univerzitete širom Evrope.

"Imam puno poverenje u pravosudni sistem"

„Imam puno poverenje u pravosudni sistem i verujem da će se utvrditi ispravnost postupaka Koledža“, rekla je Mogerini u saopštenju nakon što je puštena iz pritvora, dodajući da će ponuditi „punu saradnju vlastima“.

Mogerini je rektor Koledža Evrope od 2020. godine, nadgledajući njegove kampuse u Brižu, Varšavi i Tirani. Takođe je preuzela ulogu direktorke diplomatske akademije 2022. godine, poziciju koju su vlade EU učinile trajnom 2024. godine, finansirajući je sa 1,7 miliona evra godišnje.