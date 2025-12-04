Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin danas počinje dvodnevnu posetu Indiji, gde će se sastati sa premijerom Narendrom Modijem i prisustvovati godišnjem samitu koji organizuju obe zemlje.

BBC navodi da se očekuje da će Nju Delhi i Moskva potpisati niz sporazuma tokom posete šefa Kremlja, prve od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022.

Poseta Putina dolazi nekoliko meseci nakon što su SAD povećale pritisak na Indiju kako bi prestala da kupuje rusku naftu.

Takođe se dešava u trenutku kada administracija američkog predsednika Donalda Trampa vodi niz razgovora sa Rusijom i Ukrajinom u pokušaju da okonča rat.

Britanski javni servis podseća da su Indija i Rusija već decenijama bliski saveznici, a da Putin i Modi imaju blizak odnos.

Zašto je Indija ključna za Kremlj?

Stiv Rozenberg, urednik BBC za Rusiju, objašnjava zašto su odnosi sa Indijom ključni za Kremlj.

- Pa, za početak, pogledajte brojke: populacija (Indije) od skoro milijardu i po ljudi i ekonomski rast prelazi osam odsto - navodi on.

Indija je najbrže rastuća velika ekonomija na svetu, a to je čini izuzetno atraktivnim tržištem za rusku robu i resurse - posebno naftu.

Indija je treći najveći potrošač sirove nafte na svetu i kupuje velike količine od Rusije.

To nije uvek bio slučaj.

Pre invazije Rusije na Ukrajinu, samo 2,5 odsto indijskog uvoza nafte bio je iz Rusije.

Ta brojka je skočila na 35 odsto, jer je Indija iskoristila ruske popuste na cene uzrokovane sankcijama Moskvi i ograničenim pristupom Rusije evropskom tržištu.

Indija je bila srećna zbog toga, a Vašington manje srećan.

Ranije ove godine, Trampova administracija je uvela dodatne carine od 25 odsto na indijsku robu, tvrdeći da kupovinom nafte od Rusije Indija pomaže u finansiranju ratne blagajne Kremlja.

Porudžbine ruske nafte iz Indije su od tada opale.

Putin želi da Indija nastavi da je kupuje.

Pored toga, za Moskvu je prodaja oružja Indiji još jedan prioritet i to je još od sovjetskih vremena.

Pre Putinove posete, pojavili su se izveštaji da Indija planira da kupi najsavremenije ruske borbene avione i sisteme protivvazdušne odbrane (PVO).

Rusija, pogođena nedostatkom radne snage, takođe vidi Indiju kao vredan izvor kvalifikovanih radnika.

I na kraju - geopolitika

Ali, tu je i geopolitika u igri.

Rozenberg navodi da Kremlj uživa u tome da pokazuje da su propali zapadni napori da ga izoluju zbog rata u Ukrajini.

Let u Indiju i sastanak sa premijerom Modijem jedan je od načina da se to uradi.

To je bio cilj i putovanja u Kinu i razgovora sa predsednikom Si Đinpingom pre tri meseca.

Putin se na tom poutovanju sastao i sa Modijem.

Fotografija trojice lidera kako se smeše i ćaskaju poslala je jasnu poruku da, uprkos ratu u Ukrajini, Moskva ima moćne saveznike koji podržavaju koncept "multipolarnog sveta".

Rusija se hvali "partnerstvom bez ograničenja" sa Kinom, a podjednako je glasna i o svom "posebnom i privilegovanom strateškom partnerstvu" s Indijom.

To je u oštroj suprotnosti sa zategnutim odnosima Moskve s Evropskom unijom.

- Mislim da je Kremlj siguran da je Zapad, uključujući Evropu, potpuno zakazao. Nismo izolovani, jer imamo veze s Azijom i globalnim Jugom. Ekonomski, ovo je budućnost. U tom smislu, Rusija se vratila kao glavni akter u ovim delovima sveta, poput Sovjetskog Saveza. Ali čak je i Sovjetski Savez imao posebne kanale i veze sa SAD, Zapadnom Nemačkom i Francuskom. Imao je politiku višestrukog odnosa. Ali sada smo potpuno izolovani od Evrope. Ovo je bez presedana. Naši filozofi su uvek govorili da je Rusija deo Evrope. Sada nismo - kazao je Rozenbergu Andrej Kolesnikov, kolumnista Novaje gazete.

On je dodao da je "to veliki neuspeh i veliki gubitak".

- Siguran sam da deo ruske političke i preduzetničke klase sanja o povratku u Evropu i o poslovanju ne samo sa Kinom i Indijom - zaključio je Kolesnikov.