General-major Roman Gofman, trenutni vojni sekretar premijera Benjamina Netanjahua, izabraon je za sledećeg šefa Mosada, saopštila je kancelarija premijera u četvrtak.

„Nakon intervjua sa raznim kandidatima, premijer Bendžamin Netanjahu je odlučio da imenuje svog vojnog sekretara, general-majora Romana Gofmana, na mesto šefa Mosada za obaveštajne i specijalne operacije Države Izrael“, saopštila je kancelarija premijera.

Foto: Avi Ohayon/Israel Gpo / Zuma Press / Profimedia

Gofman će zameniti trenutnog šefa Mosada, Dejvida Barneu, u junu sledeće godine. Njegovo traženo imenovanje na tu funkciju biće predstavljeno Savetodavnom odboru za imenovanja na visoke pozicije kasnije u četvrtak.

Kancelarija premijera je navela Gofmanove kvalifikacije, napominjući da je služio kao „borac i komandant u Oklopnom korpusu, komandant bataljona u 75. bataljonu u 7. brigadi“.

„Gofman je ugledni oficir. Njegovo imenovanje za vojnog sekretara premijera usred rata dokazalo je da poseduje izuzetne profesionalne sposobnosti, od brzog preuzimanja funkcije do direktnog i značajnog učešća u sedam ratišta“, saopšteno je iz Netanjahuove kancelarije.

Pored toga, kancelarija je napomenula da je Gofman bio oficir u 36. diviziji, Ecionskoj brigadi i 7. brigadi.

Dalje, Gofman je bio komandant 210. divizije i Nacionalnog centra za obuku kopnenih snaga, kao i načelnik štaba u COGAT-u, nastavio je predsednik Vlade.

Gofman je na svojoj trenutnoj funkciji vojnog sekretara premijera od maja prošle godine.

Međutim, prema izraelskim medijima, Gofmanovo imenovanje bi moglo izazvati dalje tenzije između vojske i bezbednosnog sektora.

Prema izveštajima, postojala je tenzija između načelnika Generalštaba i Gofmana. Neki u vojnom establišmentu su se navodno protivili njegovom imenovanju, navodeći razlike u stavovima o bezbednosti i bili su nezadovoljni što je premijer Netanjahu zaobišao njihove rezerve.