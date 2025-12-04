Slušaj vest

Predsednik Venezuele Nikolas Maduro svake noći spava u različitim krevetima na različitim mestima, pojačao je obezbeđenej, dok raste strah od moguće direktne američke vojne intervencije za svrgavanje njegovog režima, preneo je Njujork tajms pozivajući se na izvore u venecuelanskoj vladi, koji su upoznati sa njegovom situacijom.

Prema izvorima bliskim njegovoj vladi, Maduro je septembra u pokretu i redovno menja telefone kako bi izbegao da Vašington locira njegovo mesto boravka, dok predsednik SAD Donald Tramp sve više preti direktnim akcijama protiv njegovog režima.

Takođe se navodi da je proširio svoj kubanski bezbednosni tim i uključio više stranih kontrabezbednosnih agenata kako bi se suprotstavio akcijama Vašingtona, nakon masovnog jačanja američke mornaričke prisutnosti kod obala Venezuele.

Izvori tvrde da i dalje postoji atmosfera napetosti i zabrinutosti unutar Madurovog unutrašnjeg kruga, jer Tramp ne pokazuje znake popuštanja.

Maduro (63) je prethodnih danae pažljivo pristupao javnim skupovima, a prošle nedelje se spekulisalo da je možda napustio zemlju, ali je onda Tramp rekao da je razgovarao sa Madurom telefonom.

Ti razgovori očigledno nisu značajno smirili tenzije između dvojice lidera, jer je Tramp u utorak upozorio da njegova administracija može "veoma brzo" napasti optužene trgovce drogom širom Latinske Amerike, što predstavlja jasnu eskalaciju, dodaje njujorški list.

Administracija SAD optužuje Madura da podstiče trgovinu drogom iz Venecuele, što on negira.

Lider Venezuele tvrdi da američki predsednik pokušava da ga svrgne stvaranjem pritiska i demonstracijom sile na granici.

SAD su u poslednjih nekoliko meseci poslale oko 15.000 vojnika i više od desetak ratnih brodova u region, operacija koja je u novembru dobila naziv „Operacija Južni Koplje“ (Operation Southern Spear).

Američki ministar odbrane Pit Hegset, u utorak je posebno komentarisao izveštaje da su SAD napale navodni brod sa drogom kako bi ubile dvojicu preživelih koji su se držali olupine, napad za koji neki stručnjaci upozoravaju da bi mogao biti ratni zločin.

Hegset je krivicu svalio na "maglu rata" i rekao da nije video da su preživeli u vodi kada je naređen drugi udar.

Tramp je dao Maduru jak ultimatum da odmah napusti zemlju pre nego što je objavio da vazdušni prostor te latinoameričke države treba da bude zatvoren.

