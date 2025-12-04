Slušaj vest

Bivši ministar spoljnih poslova Ukrajne Dmitro Kuleba izjavio je da Kijev nema resursa da promeni smer rata sa Rusijom.

On je upozorio sugrađane da bi u 2026. godini Ukrajina mogla da izgubi još veći deo teritorije, još više ljudstva, "a isti ti (mirovni) predlozi koji su aktuelni, biće na tada stolu kao i sada".

"Nemamo resurse da promenimo tok rata", rekao je Kuleba.

Kuleba priznaje da, bez značajnog povećanja zapadne podrške ili tehnološkog prodora, front bi mogao i dalje da se pomera, ali ne u korist Ukrajine.

Sve to dolazi nakon najnovijih procena da je Rusija osvojila izuzetno veliki deo ukrajinske teritorije u novembru.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlaneta"AMERIČKA IZDAJA UKRAJINE" Procurio transkript razgovora evropskih lidera, genseka NATO i Zelenskog: "Ne možemo da ostavimo Volodimira samog sa tim ljudima"
Volodimir Zelenski Donald Tramp
PlanetaKAKVA UKRAJINA, OVO JE TRENUTNO GLAVNA PUTINOVA MISIJA! Bili su siguran izvor ratnih dolara za Ruse, onda se Tramp umešao i sve upropastio, sad sledi PREOKRET?
Narendra Modi Vladimir Putin Donald Tramp
PlanetaCIVILI DIŽU RUKE, MAŠU BELIM MARAMICAMA, A ONDA SLEDI MASAKR: Rusi tvrde da imaju snimak zločina ukrajinske vojske kod Pokrovska! (VIDEO)
Rusija.png
Planeta"REKLI SU DA ĆEMO PREGAZITI UKRAJINU U 3 DANA" General ruske vojske šokirao sve u studiju "Ruskim obaveštajcima negativna ocena, OPET SMO BILI NESPREMNI ZA RAT"
Vladimir Čirkin