Bivši ministar spoljnih poslova Ukrajne Dmitro Kuleba izjavio je da Kijev nema resursa da promeni smer rata sa Rusijom.

On je upozorio sugrađane da bi u 2026. godini Ukrajina mogla da izgubi još veći deo teritorije, još više ljudstva, "a isti ti (mirovni) predlozi koji su aktuelni, biće na tada stolu kao i sada".

"Nemamo resurse da promenimo tok rata", rekao je Kuleba.

Kuleba priznaje da, bez značajnog povećanja zapadne podrške ili tehnološkog prodora, front bi mogao i dalje da se pomera, ali ne u korist Ukrajine.

Sve to dolazi nakon najnovijih procena da je Rusija osvojila izuzetno veliki deo ukrajinske teritorije u novembru.