Kina je danas odbacila jučerašnju izjavu japanske premijerke Sanae Takaiči, kojom je potvrdila raniji stav Japana da je Tajvan deo Kine, piše hongkonški list Saut čajna morning post.

"Premijerka Takaiči i dalje izbegava istinu tvrdeći da stav japanske strane ostaje nepromenjen. Kina to apsolutno ne prihvata", rekao je portparol ministarstva spoljnih poslova Kine Lin Đien.

Japanska premijerka je juče navela da stav Japana o Tajvanu ostaje nepromenjen, pozivajući se na zajedničku izjavu Japana i Kine iz 1972. prema kojoj Japan poštuje stav Kine o statusu Tajvana, i da "nije bilo nikakvih promena u tom stavu".

Zvanični Peking je to okarakterisao kao "zaobilaženje istine", upozoravajući da "apsolutno ne prihvata" njeno odbijanje da povuče komentar.

Japanska premijerka je ranije u parlamentu japanskim poslanicima rekla da bi napad Kine na Tajvan mogao biti "situacija koja ugrožava opstanak" Japana, što bi Tokiju moglo da omogući da se uključi vojno.

Peking insistira da Japan "ispravi nepravilnosti", ukazujući da ništa manje od povlačenja ranije izjave premijerke Takaiči nije dovoljno.