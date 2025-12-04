Slušaj vest

FBI je uhapsio muškarca zbog postavljanja ručno pravljenih eksplozivnih naprava ispred sedišta Republikanske i Demokratske nacionalne konvencije, dan uoči nereda u Kapitolu 6. januara 2021. godine.

Američki zvaničnici navode da je uhapšen muškarac iz Virdžinije u vezi sa postavljanjem dve ručno pravljene bombe ispred sedišta Republikanskog i Demokratskog nacionalnog komiteta u Vašingtonu.

Hapšenje su za CBS njuz potvrdila dva izvora upoznata sa slučajem.

Ovo hapšenje dolazi nakon gotovo petogodišnje potrage, koja je uključivala opsežnu istragu i nagradu od 500.000 dolara.

Takozvane "bombe napravljene od cevi" su bezbedno deaktivirane i nisu eksplodirale.

Ranije ove godine, FBI je objavio snimak osobe sa kapuljačom koju su tražili u vezi sa postavljanjem bombi.

FBI je naveo da snimak prikazuje neidentifikovanu osobu dok postavlja cevastu bombu ispred sedišta Demokratskog nacionalnog komiteta (DNC), a zatim kasnije postavlja drugu bombu.

(Kurir.rs/BBC/P.V.)

