HAPŠENJE POVODOM 6. JANUARA! FBI uhvatio muškarca koji je hteo da aktivira ručno pravljene bombe
FBI je uhapsio muškarca zbog postavljanja ručno pravljenih eksplozivnih naprava ispred sedišta Republikanske i Demokratske nacionalne konvencije, dan uoči nereda u Kapitolu 6. januara 2021. godine.
Američki zvaničnici navode da je uhapšen muškarac iz Virdžinije u vezi sa postavljanjem dve ručno pravljene bombe ispred sedišta Republikanskog i Demokratskog nacionalnog komiteta u Vašingtonu.
Hapšenje su za CBS njuz potvrdila dva izvora upoznata sa slučajem.
Ovo hapšenje dolazi nakon gotovo petogodišnje potrage, koja je uključivala opsežnu istragu i nagradu od 500.000 dolara.
Takozvane "bombe napravljene od cevi" su bezbedno deaktivirane i nisu eksplodirale.
Ranije ove godine, FBI je objavio snimak osobe sa kapuljačom koju su tražili u vezi sa postavljanjem bombi.
FBI je naveo da snimak prikazuje neidentifikovanu osobu dok postavlja cevastu bombu ispred sedišta Demokratskog nacionalnog komiteta (DNC), a zatim kasnije postavlja drugu bombu.
(Kurir.rs/BBC/P.V.)