Obilne snežne padavine prekrile su područja duž planinskih regiona Japana, parališući drumski i vazdušni saobraćaj i izazivajući saobraćajne nesreće.

U prefekturi Aomori, gde je ujutru palo 13 centimetara snega, letovi koji povezuju prefekture Aomori i Hjogo otkazani su zbog loše vidljivosti, prema izveštaju japanskog emitera NTV, prenosi Rojters.

Lokalni vozovi u prefekturi Aomori takođe su obustavili saobraćaj zbog snega i jakih vetrova.

Između srede uveče i četvrtka ujutru, u prefekturi Mijagi dogodilo se 13 nesreća izazvanih proklizavanjem vozila.

Meteorolozi su pozvali stanovnike da budu oprezni zbog poremećaja u saobraćaju i drugih mogućih opasnosti koje bi obilne snežne padavine mogle da donesu.

(Kurir.rs/Klix/Prenela: M. V.)

