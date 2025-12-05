STRAŠNA MEĆAVA POGODILA JAPAN: Snežne padavine i jaki vetrovi paralisali saobraćaj, otkazani letovi, nevreme izazvalo 13 saobraćajki! (VIDEO)
Obilne snežne padavine prekrile su područja duž planinskih regiona Japana, parališući drumski i vazdušni saobraćaj i izazivajući saobraćajne nesreće.
U prefekturi Aomori, gde je ujutru palo 13 centimetara snega, letovi koji povezuju prefekture Aomori i Hjogo otkazani su zbog loše vidljivosti, prema izveštaju japanskog emitera NTV, prenosi Rojters.
Lokalni vozovi u prefekturi Aomori takođe su obustavili saobraćaj zbog snega i jakih vetrova.
Između srede uveče i četvrtka ujutru, u prefekturi Mijagi dogodilo se 13 nesreća izazvanih proklizavanjem vozila.
Meteorolozi su pozvali stanovnike da budu oprezni zbog poremećaja u saobraćaju i drugih mogućih opasnosti koje bi obilne snežne padavine mogle da donesu.
(Kurir.rs/Klix/Foto:Ilustracija/Prenela: M. V.)