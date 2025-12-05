Slušaj vest

Obilne snežne padavine prekrile su područja duž planinskih regiona Japana, parališući drumski i vazdušni saobraćaj i izazivajući saobraćajne nesreće.

U prefekturi Aomori, gde je ujutru palo 13 centimetara snega, letovi koji povezuju prefekture Aomori i Hjogo otkazani su zbog loše vidljivosti, prema izveštaju japanskog emitera NTV, prenosi Rojters.

Lokalni vozovi u prefekturi Aomori takođe su obustavili saobraćaj zbog snega i jakih vetrova.

Između srede uveče i četvrtka ujutru, u prefekturi Mijagi dogodilo se 13 nesreća izazvanih proklizavanjem vozila.