Avion Volodimira Zelenskog pratila su četiri drona vojnog tipa pre nego što je sleteo na aerodrom u Dablinu u ponedeljak, navodi se u izveštaju.

Izvori su za „Džurnal“ rekli da su dronovi poleteli sa lokacije na severoistoku irske prestonice i leteli ka putanji leta ukrajinskog predsednika, kršeći zonu zabrane leta.

Garda istražuje incident, ali još uvek nije u mogućnosti da potvrdi odakle su dronovi došli ili ko ih je možda kontrolisao.

Pokušavaju da utvrde da li su dronovi poleteli sa kopna ili je reč o neotkrivenom brodu, koji je promakao pored radara.

Irske bezbednosne službe saopštile su da su dronovi bili velike, vojne letelice i da bi se incident mogao smatrati hibridnim napadom, izveštava „Džurnal“ .

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u prvoj zvaničnoj poseti Irskoj Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dronovi su navodno promašili Zelenskijev prilaz i preusmerili pažnju na brod LO Vilijama Batlera Jitsa, mornarički brod raspoređen kod obale.

Brod nije bio u stanju da onesposobi dronove opremom koju je imao pri ruci, objavio je časopis.

Irska uprava za vazduhoplovstvo (IAA) uvela je zonu zabrane leta dronova iznad i oko Dablina kako bi se poklopila sa posetom Zelenskog.

Ovo dolazi u vreme povećanog opreza širom Evrope nakon višemesečnih upozorenja o hibridnim napadima dronovima koji ometaju putovanja i prisiljavaju na zatvaranje aerodroma.

Zelenskijeva prva zvanična poseta Irskoj 

Zelenskijeva poseta ove nedelje bila je prva poseta Irskoj jednog ukrajinskog predsednika i dogodila se u trenutku kada je pokušavao da dobije podršku evropskih lidera dok su mirovni pregovori predvođeni SAD u toku.

U obraćanju irskim parlamentarcima, Zelenski je dobio ovacije u sali parlamenta i pozvao Irsku da preuzme „aktivnu ulogu“ u pozivanju na osnivanje tribunala za rusku agresiju protiv Ukrajine.
Rusija je optužena da pokušava da potkopa podršku Ukrajini na kontinentu organizujući takozvane hibridne napade, plašeći javnost i testirajući vreme reagovanja na moguće pretnje.

Aerodromi u Nemačkoj, Danskoj i Belgiji su zatvoreni zbog upada dronova u poslednjih nekoliko meseci. Ruski predsednik Vladimir Putin se u prošlosti smejao optužbama o mešanju.

