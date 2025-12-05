Slušaj vest

Parlament Švajcarske glasao je za ublažavanje ograničenja na izvoz oružja da bi podržao domaću industriju i kaže da to neće ugrožiti neutralnost te države.

Švajcarskim kompanijama će sada biti dozvoljeno da izvoze oružje u 25 zemalja Zapada, dok će biti ublažena pravila za dobijanje dozvola za reizvoz oružja, preneo je pariski list Mond.

Direktan izvoz švajcarskog oružja u Ukrajinu ostaće zabranjen.

Švajcarska je do sada zabranjivala izvoz oružja ako su kupci zemlje u ratu ili umešane u međunarodne sukobe, ili ako teško krše ljudska prava.

Gornji dom Parlamenta odobrio je amandmane na zakon o ratnom materijalu sa 31 glasom za i 12 protiv, pošto ih je u utorak odobrio Donji dom.

Ta odluka je doneta zbog zabrinutosti industrije i političara da će proizvodnja oružja biti oslabljena gubitkom porudžbina iz inostranstva zbog ograničenja.

Savezni vlada Švajcarske će odlučiti o datumu stupanja na snagu novih pravila koja bi mogla da budu predmet referenduma.