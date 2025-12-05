Slušaj vest

Nemačko Ministarstvo za ekonomiju i energetiku je juče najavilo da će 100 miliona evra preko državne banke KfW uplatiti u Fond za podršku energetici Ukrajine (UESF), u kojem je već 1,3 milijarde evra.

Kijev će tako finansirati rezervne delove i opremu za uništenu energetsku infrastrukturu.

"Nećemo ostaviti ukrajinski narod na cedilu. Zaštita snabdevanja energijom znači zaštitu ljudi", rekla je ministarka ekonomije Katerina Rajhe (Katherina Reiche).

"U svetlu nedavnih istraga ukrajinskih antikorupcijskih vlasti, KfW će strogo osigurati poštovanje svojih propisa. Ministarstvo kontinuirano prati pravilno korporativno upravljanje ukrajinskih energetskih kompanija", dodala je ministarka.

Pored još jednog nedavnog paketa pomoći od 60 miliona evra, nemački doprinos UESF će ove godine dostići ukupno 550 miliona evra, što je najveći pojedinačni doprinos tom fondu, navelo je Ministarstvo.

Berlin, glavna evropska podrška Kijevu, obećao je 11,5 milijardi evra vojne pomoći tokom 2026. godine, preneo je pariski Mond (Le Monde).

