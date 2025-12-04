Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp će danas ugostiti lidere Demokratske Republike Kongo i Ruande, Feliksa Čisekedija i Pola Kagamea, radi potpisivanja sporazma o okončavanju sukoba u istočnom Kongu i da te dve države američkoj vladi i kompanijama otvore pristup kritičnim rudama.

U višedecenijskim borbama u centralnoafričkoj zemlji DR Kongu učestvuje više od 100 oružanih grupa, a najjači su pobunjenici M23 koje podržava Ruanda. Ratuje se oko oblasti bogatih retkim vrstama minerala koje, kako se tvrdi, pobunjenici daju Runadi, a ona ih preprodaje u EU.

Analitičari kažu da se ne očekuje da će današnji sporazum brzo doneti mir jer DR Kongo i grupa M23 već imaju mirovni sporazum ali se borbe nastavljaju.

Današnjim sporazumom će se nadograditi Okvir o regionalnoj ekonomskoj integraciji, kojim se, kako kažu zvaničnici, definišu uslovi ekonomskog partnerstva SAD, DR Konga i Ruande. Tramp nastoji da zaobiđe Kinu u nabavci retkih minerala i ruda za proizvodnju borbenih aviona, mobilnih telefona i drugog. Kina predstavlja oko 70 odsto svetskog rudarenja retkim mineralima i kontroliše oko 90 odsto globalne obrade tih sirovina, a time je bogata i oblast DR Konga u kojoj bi se proglasio mir.