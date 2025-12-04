Slušaj vest

Pentagonski generalni inspektor objavio je izveštaj od 84 strane o načinu na koji je sekretar odbrane Pit Hegset koristio aplikaciju Signal za komunikaciju o osetljivim vojnim operacijama u Jemenu početkom ove godine. Izveštaj navodi da je takav način komunikacije predstavljao rizik po bezbednost američkih snaga, ali da pritom nije prekršio pravila o rukovanju poverljivim informacijama.

U izveštaju pod oznakom DODIG-2026-021, objavljenom ove nedelje, navodi se da je cilj evaluacije bio da se utvrdi u kojoj meri su ministar odbrane i drugo osoblje Ministarstva odbrane poštovali politiku i procedure za korišćenje komercijalne aplikacije "Signal" u službene svrhe, kao i propise koji se odnose na klasifikaciju i čuvanje službenih zapisa.

Inspektorat je utvrdio da je 14. marta 2025. godine, u 20:54 po istočnom vremenu, komandant Centralne komande SAD (USCENTCOM) poslao mejl sa oznakom tajna sekretaru odbrane i vršiocu dužnosti predsedavajućeg Združenog generalštaba. Imejl je sadržao operativne detalje o planiranim udarima 15. marta, uključujući sredstva i tajming operacije. U izveštaju se konstatuje da je klasifikacija poruke određena u skladu sa izvršnom uredbom 13526 i USCENTCOM smernicama za bezbednosnu klasifikaciju.

Inspektorat preporučuje da načelnik Kancelarije za specijalnu bezbednost USCENTCOM preispita procedure klasifikacije u komandi, kako bi se obezbedila usklađenost sa Ministarstva odbrane, i po potrebi izdao dodatne smernice o pravilnom označavanju poverljivih informacija.